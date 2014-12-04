韩国已公布经济指标--2014/12/4

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.9% @-r +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +1.0% +1.2% -- -- 工业生产(m/m) 10月 -1.6% @-p 持平 @-r -- -- 失业率 10月 3.5% @ 3.5% @ 12月9日 -- 贸易收支(亿美元) 11月 顺差56.1 p 顺差73.8 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
================== 今日重要政经消息================= 4月26日（周三） 安徽海螺水泥股份公布首季业绩。 金隅股份公布首季业绩。 福耀玻璃公布首季业绩。 维达国际公布首季业绩。 白云山公布首季业绩。 北京北辰实业股份公布首季业绩。 广深铁路股份公布首季业绩。 华泰证券公布首季业绩。 民生银行公布首季业绩。 山东墨龙公布首季业绩。 TCL多媒体公布首季业绩。 中联重科公布首季业绩。 10:00 361度股东周年大会。 14:00 福耀玻璃股东周年大会。 14:30 点商标政策委员会成立发布会。 14:00 麦格理中国经济前景及行业分析记者会。 15:00 上投摩根第二季投资策略媒体简布会。 15:30 有线宽频股东周年大会。 16:00 睿见教育中期业绩记者会。
--北京银行公告称，去年实现净利润179亿元人民币，同比增长6.16%，今年一季度单季实现净利润55亿元，同比增长3.53%。同时，拟定增股份募资不超过239.8亿元。