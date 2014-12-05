港报财经评论：金改提升内银估值--经济日报12月5日

金改提升内银估值/ 林瑞芬

恒指昨升1.7%至23,832，国指升3.8%至11,481，日跌日升。大市成交额1,175亿港元，沽空金额164亿港元，沽空比率14%，好淡角力激烈。港股跟着A股走，主战场在中国内地，港股沦为副场。后市国指走势料胜恒指，从国指连番破阻力位，下个目标反覆推至12,000。恒指要破到24,000至24,200阻力区才有得讲。上证昨劲升4.32%，收2,899，升近2,900之小双底目标。沪深股市成交额8,875亿人民币。中国内地股市交投炽热，沪港通开车后，由以往四、五千亿人民币跳升至八、九千亿人民币并向万亿人民币进发，天量成交引起国际投资者关注。至于是否疯狂，又是否呈泡沫？瑞信认为近周中国内地股市交投大增，融资融券几占上海股市成交的18%，是自2007年5月以来的新高，信心突然膨胀缘自对宽松货币的预期，加上旧经济股份的估值仍偏低，现时认为A股已有泡沫言之尚早。惟须强调，由于最近升市是对货币政策的预期，一旦预期落空会有回吐风险。二来，若无企业盈利转佳；或有新的高增长潜力股出现配合，升势是难望持久。短期市况无可避免会有波动。

事实上，A股今年下半年才发力，且经历熊市几年，远远落后美、欧股市，现在发力只是起步。奥巴马在华盛顿与商界领袖开会时提到中国国家主席习近平，指他上任年半至两年就巩固权力，相信是自邓小平之后，最快掌权的中国领导人。中国政治大局已定，往后可以全力搞好经济。年内金改步伐也在加快中，向好发展多于开倒车机会。当然，今时中国内地已推行融资融券，可买可沽，不是一面倒单边市，故天量成交夹杂造空部署的话，也可以杀看好的投资者个措手不及。所以，瑞信认为A股潜伏的波动，可圈可点。

股市向来就会波动，无波动至惊！沪港通通车，A股日后的波动率会再次放大是必然的。据《彭博》报导，大摩驻香港亚洲暨新兴市场策略部主管Jonathan Garner表示，中国内地A股有望在未来18个月上涨超过1倍。而中国社科院金融市场研究室副主任尹中立指，2015年“金融蓝皮书”很快就将出炉，测算明年上证综指可能会涨至4,000到5,000水平。理据是市场已形成牛市氛围，吸引更多资金入市；二来，蓝筹股相对仍然便宜，尤其是银行股的估值只有5倍PE，与国际市场的平均水准接轨的话，有足够上升空间。(B05)

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大市震荡升，水泥股落后/余少文

中国内地股市继续升，国企指数创今年高位，两地股市震荡上扬，84只创新高股份中，中资概念股占80%，由于强势股升幅过急，不妨留意落后的水泥股。A股昨日由头升到收市，当中上证综合指数收市前一度升越2,900点，最后收报2,899点，而国企指数受刺激亦走高，曾高见11,494点，最后升420点或3.8%，收报11,481点，成交额379亿港元，超过70%主板H股上扬；至于红筹指数升81点或1.8%，收报4,484点，成交额80亿港元。

其实，国指过去九个交易日出现日升日跌走势，如按这规律则今日会是跌市，只是过去九日的日升日跌走势中出现大成交量，即使憧憬国指可挑战去年底高位11,638点，也要开始提高调整的警觉性。当然，大市放量上升，即使是震荡中上扬，不少股份又见12个月或历史高位，如昨日有84只新高股，当中逾80%是中资概念股，都反映国指处于强势，或希望的调整在短期难以实现，甚至乎去年高位12,354点也可能在农历新年前到达。

不管如何，大市可以超买后再超买，尤其尾声的升浪最为急劲，投资者始终要居安思危，目前的强势股可以短炒，强势可包括近日创新高的股份，尤其证券股，昨日的十大升幅榜，中资股占首7个席位，只是社保基金由上月中开始减持中信证券 、中国银河证券 、中州证券 及昨日停牌的海通证券 ，当中海通证券和中信证券的持股量降至不足5%，不排除社保基金过去两周继续趁升市减持，或多或少令人在高位有小小戒心。

至于昨日升幅榜的8至10位，分别是恒鼎实业 、马鞍山钢铁 和上海楝华 ，不排除煤炭、钢铁和化工股短期继续强势，可作短炒首选。只是过去所见，大市升势过急后，承接强势股的多是落后股，即轮流炒，目前而言，会认为水泥落后股，因为根据Wind资讯数据显示，全国水泥价格自去年底回升，今年1月见高位每吨355人民币后，目前已回落至316人民币水平，但剔除期内水泥成本价格后，截至9月的毛利只有115人民币，好过去年同期的80人民币毛利，但不及上半年的平均毛利136人民币，是水泥股第三季盈利较第二季下跌20%的原因，也是股价跑输其他中资股的原因之一。(B06)

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