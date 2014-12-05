港报财经评论：天量成交隐藏杠杆风险--信报12月5日

天量成交隐藏杠杆风险/习广思

中国内地股市愈升愈有，沪深300指数升了4.6%，两市成交额达8,874亿人民币。香港恒指及国指分别涨了1.72%及3.8%，成交额1,174亿人民币。资金除了买强势的中资金融股，亦开始追入大落后的煤炭及石油石化股。外围油价只是横行，但石化双雄由狗熊变成英雄，领导大市，中石油 劲升7%，中石化 升7.6%，预料未来一两天资金将继续追落后，让中资金融股回气。不过，A股天量成交，背后由大量的孖展盘支撑，投资者要知风险识进退。

A股近期的大升浪，配合成交大增，除了受到政策刺激，孖展融资实在功不可没。孖展融资及借货沽空（中国内地称为融资融券）还是新事物，在2010年3月底才有6家券商获准经营融资融券业务，至2012年底扩展至74家；因此，其对股市的作用至今研究不多。上海交易所每天公布的前一个交易融资买入金额，最新数字至12月3日，孖展金额达997亿人民币，较今年7月大部日子只有百余亿人民币比较，增加了7至8倍；以孖展金额占成交金额的比例计，升势也甚为快速，7月约为14%，但到了9月开始加速，当月平均比率为16.5%，10月是17.7%，11月跃升至18.4%，可见中国内地炒孖展愈来愈活跃。

这股购买力十分惊人，中国内地做孖展不能超过50%，若以50%抵押计算，以本月3日997亿人民币的孖展计，就可买入约2,000亿人民币的股票，当天上海A股成交5,298亿人民币，约38%的买盘是用孖展进行，可见中国内地的股市进入了颇为疯颠的阶段。孖展活动不会是一般散户所为，背后主要是大户操盘，孖展融资比例愈高，稍有差池，股价作出较大的调整，便会出现争相沽货情况，随之而来是斩仓，加速股市下挫。以热门股中信证券为例，12月3日的成交额为163亿人民币，融资买入额36.5亿人民币，以做50%孖展计，涉及股份73亿人民币，占当天成交45%。可见天量成交背后隐藏不少风险。券商股在这种杠杆操作下当然受惠，这么大的孖展量，会带来丰厚的利息收入，但孖展融资也要资本支持，当孖展仓大到一个水平，券商股便要到市场集资。(B02)

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美元兑日圆，120关不容有失/苏子

昨天美元兑日圆暂时最高曾见119.98日圆，尚差2点子便触及120日圆这个异常触目的心理关口，由于此关口亦与1998年8月由147.66日圆高位，跌至2011年10月的75.54日圆低位的61.8%反弹目标相若，因此可说是不容有失，一旦顺利破关而上，预料市场对美元兑日圆的乐观情绪只会更为浓烈。2007年6月的124.16日圆高位及125日圆心理关口，自然亦成为下一个市场看好者的目标。前晚接近欧洲收市时，美元兑日圆在小时图上以大阳烛升破当时的119.48日圆高位阻力，而破位后小时图上的收市价则为119.68日圆，此价位已成为目前汇价回落时的重要支持位。昨天亚洲市美元兑日圆回落至119.71日圆低位附近已见强劲承接力，暂时仍能稳守在此重要支持位以上。如今早亚洲市的回落可以继续稳守此支持不破，预料120日圆心理关口将可顺利突破。

但留意随后会否在触发了市场上的止蚀买盘后，此心理关口却可以得而复失，并且更因而触发大量平仓沽盘入市，使汇价能迅即下跌至上述的119.68日圆重要支持以下。倘若真的出现此一情况，届时投资者宜顺着市场上的平仓沽盘力量，入市建立美元兑日圆短仓，博汇价后市可以补回10月底的112.30日圆收市裂口的短期利润。

金价仍在本周初的1,142.60至1,221.60美元的巨大波幅内争持。由于本周二回落的1,191.60美元低位刚好与此波幅的38.2%调整目标相若，而目前的争持情况，看来有机会营造一个利好后市的上升旗形，因此，稍后金价若能守稳1,191.42美元，并向上突破本周初的1,221.60美元高位阻力，预料后市金价将有更大上升空间，相信10月21日所造的1,255.20美元高位阻力届时将有极高机会顺利突破，并朝着1,270美元的上升目标迈进。不过，若然金价未能守稳1,191.42美元支持，反而更明显在之下波动及收市，届时便要小心市况有变，上述的利好形态有可能遭到破坏，故建议持好仓者可以把止蚀位设在1190美元或以下。(B14)

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