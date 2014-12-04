路透基点：截至11月底亚太(日本外)地区贷款数量已超2012年水平-TRLPC

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透香港12月4日 - 汤森路透旗下基点报导，截至11月底，亚太(除日本外)地区贷款数量达到4,071亿美元，已经超过2011和2012年的贷款数额，但低于2013财年的4,619亿美元。
今年亚太(除日本外)地区贷款依然延续了去年的增长势头，中国、香港和澳洲市场依然是主力军。中国贷款规模(主要由各种项目推动)已达逾900亿美元，占亚太整体数量的22%。香港贷款规模为796亿美元，占比20%，蓝筹股以及同内地关联的借款方作出主要贡献。澳洲贷款市场规模达到816亿美元，因再融资和项目融资领域热络。
新加坡和印尼贷款量均有成长。新加坡贷款规模已经达到482亿美元，为纪录高位。印尼贷款量在144亿美元，超过2013年的127亿美元。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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