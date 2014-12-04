路透基点：截至11月底亚太(日本外)地区贷款数量已超2012年水平-TRLPC

路透香港12月4日 - 汤森路透旗下基点报导，截至11月底，亚太(除日本外)地区贷款数量达到4,071亿美元，已经超过2011和2012年的贷款数额，但低于2013财年的4,619亿美元。

今年亚太(除日本外)地区贷款依然延续了去年的增长势头，中国、香港和澳洲市场依然是主力军。中国贷款规模(主要由各种项目推动)已达逾900亿美元，占亚太整体数量的22%。香港贷款规模为796亿美元，占比20%，蓝筹股以及同内地关联的借款方作出主要贡献。澳洲贷款市场规模达到816亿美元，因再融资和项目融资领域热络。