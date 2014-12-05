港报社评：内地股市离＂非理性亢奋＂尚远--信报12月5日

若果说＂沪港通＂雷声大雨点小的话，内地股市近期脱缰急升则带着＂闷声发大财＂的意味。从11月下旬人民银行忽然宣布减息以来内地股市由过去数年＂跌到你不信＂自此进入＂升到你不信＂的境界，单是昨天便一举弹升超过4%，上证综合指数只差一点就企上2,900点的水平，创出43个月新高。

担心这一轮升市是泡沫不能说过虑，毕竟内地实体经济有点疲不能兴，房地产市道不振，消费景气因打贪及其他原因未见蓬勃，工业生产及出口表现呆滞，经济增长仍须倚靠加大基建投资拉动。这样的经济基本面似乎不足以支撑股市大幅上升。

从宏观政治、经济因素来看，荏弱经年的内地股市已具备复苏条件，所谓炒风也未疯狂扩散到一般投资者或＂大妈＂，泡沫风险暂时发不起来，但或许须留意近日部分股份呈超买。

相对于世界各地股市，内地股市走势依然落后，近期发力上升前，上证综合指数大概在历史高位的40%，即使一轮急升后，与高峰水平仍相距超过3,000点，跟欧美主要股市屡创新高差异极大，跟所谓＂非理性亢奋＂更不可同日而语。

内地市场始终无法摆脱政策市格局，政府的态度足以左右股市涨跌。由于当前中国经济相对疲弱，需要＂冲喜＂以抗衡放缓压力，政府高层大有可能借助兴旺的股市提升国民对整体经济的信心，并透过股市上升带来的财富效应刺激消费市道。内地政府当然不愿见股市泛起泡沫，但令股市热闹点未尝不是一帖镇痛剂，有助减轻改革阵痛，加强资金流通，肯定合乎政府短期目标及需要。

更何况，中国金融改革开始进入攻坚的关键时刻，金融市场得加快壮大及与国际接轨。假若内地股市继续是死水一潭，连内地投资者也不愿问津，外资肯定更不愿进场，令改革事倍功半。

内地股市近期急升委实出乎意料之外，杀很多市场人士及投资者一个措手不及，但经过长达七年的熊市后，A股的确有条件来个迟来的春天，否极泰来摆脱弱势。散户未见疯狂入市也说明未形成泡沫，再加上政府乐见其旺，内地股市应可迎来一场不太＂短瘾＂的好景。(A02)

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