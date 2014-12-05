港报社评：加薪仅追通胀，企业花红莫省--经济日报12月5日

国泰航空明年将加薪4.5%，贴近市况，惟部分员工仍不满。此恐非个别现象，因近年雇主加薪审慎，雇员却盼加薪胜通胀纾生活重压。雇主应善用花红制度，挽留人才迎接来年挑战。

在港雇用逾万人的国泰航空昨宣布，90%本港员工明年加薪4.5%，此与坊间机构预测的4%至5%职场平均加薪幅度相若。虽然如此，有国泰工会仍表不满，将发起按章工作。国泰劳资双方对加薪存在落差，相信并非孤例。

站在雇员角度，并非不理解雇主难处，故对过去几年相对保守的加薪幅度，亦只好无奈接受。惟近年雇员面对的生活担子甚重，如本港楼价便较海啸低位飙升逾倍，以至不少切身的衣食住行开支，加幅较平均通胀水平更高，雇员多年来皆盼加薪幅度不止跟上通胀，以纾生活重担。

而不少企业在最近一两年的经营状况不差，逐步修复金融海啸期间的失地、甚至更胜海啸前，雇员自然盼望多年来与雇主共患难后，现时便应共富贵分享成果，累积多年的加薪诉求，便日益高涨。

然而，雇员的较高加薪期望能否实现，恐不乐观。因明年环球经济风险仍不少，不但美国势步入加息周期；欧洲、日本经济再衰退风险不低；中国经济亦正减速，明年增长目标或由7.5%降至7%，作为外向型经济的香港面临多重逆风夹击，营商前景阴霾未散，雇主加薪未必敢太手松。

惟就算雇主大幅加薪有困难，亦应善用花红制度，以较弹性方式奖励员工。因加薪主要看来年经营前景，花红则是按企业过去盈利状况而定，一些业绩不俗、财力有余的企业，对员工尤其个别优秀雇员发放花红，便不应吝啬。

此除可与员工分享成果、以激励士气，更因明年营商难关重重，在失业率仍低企、不少企业求才若渴下，雇主更应以较优渥花红留住人才，以减低流失率，才有良兵强将迎接来年严苛挑战。

雇员与其盼望雇主大破悭囊，大幅提高平均加薪幅度，更积极的应是自我增值、提升工作积极性，为自己亦为公司增强竞争力，争取雇主发放更高花红，成经济逆风中的职场赢家。(A18)

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