基金产业：美国基金经理卷土重来吸纳消费类股，油价下跌成利好

中国个股：北京银行拟向ING等七家机构定增股份，计划募集至多239.8亿元
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
路透纽约12月3日 - 油价下滑走势正推动美国共同基金经理吸纳酒店、航空及零售类股。这些都是今年股市表现最差的消费类股。
背后的逻辑在于，随着过去六个月每加仑汽油价格下跌约0.95美元，消费者今年假日购物季将比去年更加敢于花钱。
“人们在心理上开始接受油价下跌的真实性，”White Oak精选成长基金 联合投资组合经理Robert Stimpson表示。
零售及其他消费类股今年稍早的表现不佳，导致很多基金经理一度削减头寸。据晨星(Morningstar)数据，大盘股基金9月底投资组合中消费类股平均占比为11.6%，而年初时平均为13.1%。
自此之后，消费类股跳涨7.8%，较标准普尔500指数 的4.6%涨幅接近翻倍，说明基金经理正卷土重来。
Federated Investors 的首席股市策略师Phil Orlando过去两个月就在持续增持消费类股，包括Alaska Air Group 。他表示，并不担心全美零售商联合会所报导的黑色星期五销售下滑11%。
他表示，“零售商本身的做法已经改变，”现在很多优惠活动在感恩节之前就已推出。(完)
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/26 英国 标售票息0-1/8%、2046年到期的通胀保值公 债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26 意大利 标售国库券 4/26 日本 标售三个月期贴现国库券 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)