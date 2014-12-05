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亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 08:49 BJT

《香港报摘》--信报12月5日

**头版头条**

--沪综指昨天急升4.3%，创43个月新高，刺激内地散户疯狂入市及排队借孖展炒股，A股连续两日有近9,000亿元人民币的天量成交。

**其他**

--证监会昨依据《证券及期货规则》，指令停牌接近1年、防水防火物料生产商思嘉集团 继续停牌，直至另行通知为止；该条文包括公司发行文件载有虚假或具误导性资料。

--内地体育用品股中国动向 昨天公布，秦大中已辞任首席运营官、执行董事兼执行委员会成员，该公司同时委任主席兼首席执行官陈义红之女陈晨，出任执行董事兼执行委员会成员，即日生效。

--金宝宝 昨中途停牌，股价劲飙65%，该公司称主要股东正就可能出售手头全部金宝宝股份，与潜在投资者进行磋商。

--国泰航空 宣布，九成以上香港员工明年将获加薪平均4.5%，幅度与去年一样；职级较高的员工，加薪3.9%至4.4%；同时，员工将获相当于一个月薪酬的酌情年终奖金。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲；; 审校 梁慧仪/曾祥进)
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