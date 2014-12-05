《香港报摘》--信报12月5日

新闻稿：中资银行的风险和评级将继续分化--标普
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
**头版头条**
--沪综指昨天急升4.3%，创43个月新高，刺激内地散户疯狂入市及排队借孖展炒股，A股连续两日有近9,000亿元人民币的天量成交。
**其他**
--证监会昨依据《证券及期货规则》，指令停牌接近1年、防水防火物料生产商思嘉集团 继续停牌，直至另行通知为止；该条文包括公司发行文件载有虚假或具误导性资料。
--内地体育用品股中国动向 昨天公布，秦大中已辞任首席运营官、执行董事兼执行委员会成员，该公司同时委任主席兼首席执行官陈义红之女陈晨，出任执行董事兼执行委员会成员，即日生效。
--金宝宝 昨中途停牌，股价劲飙65%，该公司称主要股东正就可能出售手头全部金宝宝股份，与潜在投资者进行磋商。
--国泰航空 宣布，九成以上香港员工明年将获加薪平均4.5%，幅度与去年一样；职级较高的员工，加薪3.9%至4.4%；同时，员工将获相当于一个月薪酬的酌情年终奖金。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 梁慧仪/曾祥进)
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：
路透北京4月21日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510