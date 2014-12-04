韩国个股：三星电子利润下滑，手机部门几位高管将离职--消息

路透首尔12月4日 - 一位知情人士周四表示，韩国三星电子 手机部门三位副总即将离开。这家全球最大的智能手机生产企业正面利润迅速下滑的困境。

该人士称，这些高管直接向部门负责人申宗均报告。尽管智能手机部门营收下滑且预计公司在2014年将录得三年来最差年度利润，但申宗均本周仍获得留任。因为事属敏感，这位知情人士不愿具名。

消息人士称，这次离任的高管包括全球市场部主管D.J. Lee。这证实了媒体稍早的报导。

三星电子在宣布对管理人员进行一年一度的人员调动时，拒绝透露是否有高管即将离开公司。

但这次宣布的调动情况显示，管理层只有165项人员提拔，为至少四年来最少，突显公司承受的压力。

“因为以往的贡献，申宗均又得到一次机会，但他无疑会继续感受到压力，”IBK Securities分析师Lee Seung-woo在三星电子宣布人员变动之前表示。

过去三个季度，三星在智能手机市场的份额均较上年同期下滑，在低端市场受到小米 等中国竞争对手的冲击，在高端市场也被苹果 的iPhone系列所压制。

预计三星最晚下周将宣布年度业务整顿规划。

公司方面对细节三缄其口，但韩国中央日报稍早曾报导，三星将把手机部门的管理岗位削减25%。另有媒体报导该公司可能剥离医疗设备部门。