韩国个股：三星电子利润下滑，手机部门几位高管将离职--消息

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透首尔12月4日 - 一位知情人士周四表示，韩国三星电子 手机部门三位副总即将离开。这家全球最大的智能手机生产企业正面利润迅速下滑的困境。
该人士称，这些高管直接向部门负责人申宗均报告。尽管智能手机部门营收下滑且预计公司在2014年将录得三年来最差年度利润，但申宗均本周仍获得留任。因为事属敏感，这位知情人士不愿具名。
消息人士称，这次离任的高管包括全球市场部主管D.J. Lee。这证实了媒体稍早的报导。
三星电子在宣布对管理人员进行一年一度的人员调动时，拒绝透露是否有高管即将离开公司。
但这次宣布的调动情况显示，管理层只有165项人员提拔，为至少四年来最少，突显公司承受的压力。
“因为以往的贡献，申宗均又得到一次机会，但他无疑会继续感受到压力，”IBK Securities分析师Lee Seung-woo在三星电子宣布人员变动之前表示。
过去三个季度，三星在智能手机市场的份额均较上年同期下滑，在低端市场受到小米 等中国竞争对手的冲击，在高端市场也被苹果 的iPhone系列所压制。
预计三星最晚下周将宣布年度业务整顿规划。
公司方面对细节三缄其口，但韩国中央日报稍早曾报导，三星将把手机部门的管理岗位削减25%。另有媒体报导该公司可能剥离医疗设备部门。
三星在本周稍早表示，将把光纤部门卖给美国特种玻璃生产商康宁 ，这已经是该公司本季度第二次剥离非核心业务。(完)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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