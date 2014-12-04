《独家新闻》高田最早曾于2003年调查有问题的气囊气体发生器

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透底特律12月3日 - 高田公司 周二表示，最早在2003年，该公司就曾对一辆宝马 汽车上的气囊气体发生器碎裂进行调查，但当时的结论是这是个异常现象；不久后美国国会将第二度就高田供应的安全气囊隐患召开听证会。
此外，两名直接参与高田调查的人士向路透表示，这家日本汽车零部件供应商在密西根州聘雇的技师2004年曾就气体发生器潜在缺陷进行测试，历经一年之后高田才表示首度获知一些缺陷，而这些缺陷如今牵扯上五个死亡案例。
两名前高田员工向路透提供了有关碎裂气体发生器的内部调查细节：其中一次是在2004年1月于高田密西根州的Armada实验室，另外一次则是在2004年6月于密西根州Auburn Hills的测试场所。纽约时报先前曾率先报导第二次技术调查。
在回应路透询问时，高田证实确有2003年宝马汽车的事件，称该事件发生在瑞士，与2004年本田的事件“没有关联”。
高田公司在发送给路透的电子邮件中表示，“高田与宝马汽车2003年曾一同彻查该事件，结论为事故原因在于气体发生器过载(overloaded)。我们相信与2003年事件有关的所有测试，当年都在高田乔治亚州的LaGrange工厂进行，并非在密西根州。”
高田并未解释何谓“气体发生器过载”。该公司已经确认对装入气体发生器中的推进剂处置不当，是部分事故中气体发生器爆炸后产生危险作用力的原因。
高田的气囊问题在美国至少造成了1,050万辆汽车被召回，这些气囊的气体发生器可能碎裂并向车内射出金属碎片。存在缺陷的气体发生器至少已与五次死亡事故相关，都是发生在本田产车辆上，包括马来西亚的一例。(完) (编译 张明钧; 审校 朱晓军)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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