韩国股市：上升，美国经济向好激励投资者

路透首尔12月4日 - 韩国股市周四上涨，造船、能源和汽车类股的涨势支撑大盘。在全球增长放缓之际，美国经济展现韧性激励投资者。

11月美国民间就业岗位以较快的速度增长，服务业强劲扩张，表明全球经济不断放缓对美国经济活动的影响有限。

0150GMT，韩国综合股价指数 涨0.63%至1,982.17点。

市场人士将密切关注欧洲央行今日稍后的政策会议，找寻进一步放宽政策的线索。

Yuanta Securities Korea分析师Cho Byung-hyun说道：“尽管欧央行不太可能很快开始买债，但他们清楚的表明有放宽倾向，在推出更多刺激措施前只是个时间问题。”(完)