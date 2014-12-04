韩国股市：上升，美国经济向好激励投资者

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透首尔12月4日 - 韩国股市周四上涨，造船、能源和汽车类股的涨势支撑大盘。在全球增长放缓之际，美国经济展现韧性激励投资者。
11月美国民间就业岗位以较快的速度增长，服务业强劲扩张，表明全球经济不断放缓对美国经济活动的影响有限。
0150GMT，韩国综合股价指数 涨0.63%至1,982.17点。
市场人士将密切关注欧洲央行今日稍后的政策会议，找寻进一步放宽政策的线索。
Yuanta Securities Korea分析师Cho Byung-hyun说道：“尽管欧央行不太可能很快开始买债，但他们清楚的表明有放宽倾向，在推出更多刺激措施前只是个时间问题。”(完)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
================== 今日重要政经消息================= 4月26日（周三） 安徽海螺水泥股份公布首季业绩。 金隅股份公布首季业绩。 福耀玻璃公布首季业绩。 维达国际公布首季业绩。 白云山公布首季业绩。 北京北辰实业股份公布首季业绩。 广深铁路股份公布首季业绩。 华泰证券公布首季业绩。 民生银行公布首季业绩。 山东墨龙公布首季业绩。 TCL多媒体公布首季业绩。 中联重科公布首季业绩。 10:00 361度股东周年大会。 14:00 福耀玻璃股东周年大会。 14:30 点商标政策委员会成立发布会。 14:00 麦格理中国经济前景及行业分析记者会。 15:00 上投摩根第二季投资策略媒体简布会。 15:30 有线宽频股东周年大会。 16:00 睿见教育中期业绩记者会。
--北京银行公告称，去年实现净利润179亿元人民币，同比增长6.16%，今年一季度单季实现净利润55亿元，同比增长3.53%。同时，拟定增股份募资不超过239.8亿元。