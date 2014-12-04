台湾货币市场：新提存期初宽松基调不变，短率持稳低位

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
* 新提存期开始，短钱充斥
* 短票供给不多，利率持稳
* 公债交割无碍调度，RP利率不变
记者 董永年
路透台北12月4日 - 台湾银行间短率周四大致持平上日。资金调度人士表示，今日是新提存期首个交易日，银行积极询问短钱拆出机会，但市场需求平平，利率没有明显变化。
他们指出，市场资金供应者今日均开门释出流动性，且利率稳在区间低位，显示资金充足无虞。但市场需求并不高，银行多出的流动性仍照例等待申报央行存单。
“拆款平平的，回到上月的低水准。”一位民营银行交易员说。
一票券商交易主管则称，今天不少家银行主动来电询问有没有需求，资金相当充裕。
本地时间11:24时：
--台币兑美元 走升2.8分，报31.139。
--台湾加权股价指数 涨0.63%，报9,232.95点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.386-0.388%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.440%，上日为0.380-0.450%；两周拆款利率暂在0.388%，上日0.388-0.430%。
**短票利率持稳**
短票市场方面，票券商指出，旬初资金宽裕，但票量供给不足，因此采取年内搭配跨年方式销售，利率则持稳在既有水准。
票券商表示，银行有年底资本适足率(BIS)计算限制，能跨年的还是不多。不过上旬短票供给量不大，因此供需间将可维持均衡态势，利率要动，可能要等到月中后。
“能跨年的不多，约占整体成交的一成。”一位票券商资金调度人士说。
但另一票券商交易员则表示，今日民营银行跨年资金供应还算充裕，反倒是年内短票成交不多。
今日票券商与银行承作的自保短票落点以年内为主，主要成交在0.60-0.61%，少数在0.62-0.63%。跨年短票利率主要在0.65-0.66%，大区间在0.64-0.70%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.602%，前日在0.601%。60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.625%，前日在0.64%。
今日央行存单到期金额为2,257.8亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五央行存单到期金额265亿。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为676亿台币，累积超额准备为6,973亿台币、加计前期1%的超额准备为7,679亿台币。
**公债交割无碍调度**
台湾债券市场附买回(RP)利率周四持稳。资金交易人士称，今日交割10年期公债300亿台币，并不影响整体市场资金调度，RP利率依旧维持在既有区间不变。
市场调度人士并指出，本次得标比重以银行业的61%为最高，而银行间月初资金水位偏高，交割款对RP资金调度丝毫不构成影响，至于证券业得标比重约32%，目前投信端及寿险端资金偏松，券商间调度交割款颇为容易。
〞今天公债交割一丁点影响都没有。〞一位大型证券商交易员说。
今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.65%，也大致同于上日。
大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。
今日债券交割因子包括远东新 普通公司债22亿台币，及10年期103甲13期公债103/13R金额300亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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