韩国汇市：韩元/美元下跌，美国乐观经济数据扶助美元

路透首尔12月4日 - 韩元兑美元 周四下跌，因美元指数扬升至五年新高。持续有迹象显示美国经济强于其他主要经济体的表现，扶助美元。

0150GMT，韩元/美元 报1,114.4，周三收盘报1,112.9。

日圆 下跌亦令韩元承压，日圆/韩元 挫至9.3下方的六年低点，金融当局干预汇市以遏制韩元兑日圆强势的风险加大。

三年期韩国公债12月期货 下滑11个基点至107.99，因外资大量抛出以对冲多头仓位。

0150GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,114.4 1,112.9

日圆/韩元 9.2922/3074 9.3065

韩国公债期货 * 107.99 108.10

韩国综合股价指数 1,982.17 1,969.91

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* 为三年期公债近月期约报价。