韩国汇市：韩元/美元下跌，美国乐观经济数据扶助美元

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透首尔12月4日 - 韩元兑美元 周四下跌，因美元指数扬升至五年新高。持续有迹象显示美国经济强于其他主要经济体的表现，扶助美元。
0150GMT，韩元/美元 报1,114.4，周三收盘报1,112.9。
日圆 下跌亦令韩元承压，日圆/韩元 挫至9.3下方的六年低点，金融当局干预汇市以遏制韩元兑日圆强势的风险加大。
三年期韩国公债12月期货 下滑11个基点至107.99，因外资大量抛出以对冲多头仓位。
0150GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,114.4 1,112.9
日圆/韩元 9.2922/3074 9.3065
韩国公债期货 * 107.99 108.10
韩国综合股价指数 1,982.17 1,969.91
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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