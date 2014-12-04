中国经济：加快重大工程项目建设，今明两年启动沿海核电工程--发改委

路透北京12月4日 - 为缓解经济下行压力，中国加快增加公共产品有效供给方面投资。国家发展和改革委员会周四表示，将加快七个重大工程包项目前期工作和建设进度，今明两年并启动沿海核电工程；同时，强化重大工程后续项目储备管理，适时推出其他领域的重大工程包。

中国今明两年将加快推进信息电网油气等重大网络、健康养老服务、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通、油气及矿产资源保障等七个重大工程包。

国家发改委秘书长李朴民在新闻发布会上称，“推进七个重大工程包，离不开社会资本的积极参与，国家将鼓励和吸引社会资本，特别是民间资本参与建设。”

据其介绍，信息电网油气等重大网络工程包主要内容包括：加快国家新一代信息基础设施建设。坚持市场化原则，鼓励社会投资参与建设；国家对中西部、农村等基础条件薄弱地区，将安排一定的补助资金，引导带动地方、企业加大投资力度，适度超前发展。

同时，加快跨区输电、区域主干电网、城市电网和农村电网建设，增强综合供电能力。将建设一批远距离、跨区输电通道，基本满足京津冀鲁、长三角、珠三角地区2020年前的接受外来电力需要，以及水电基地、风电集中开发区跨区外送电力需要。并加快油气管网和储存设施建设，保障油气资源安全有效供应。

清洁能源重大工程包是今明两年可开工的26项西南水电和风光电项目。一是西南水电基地开发，目前在建项目进展顺利，溪洛渡、向家坝、锦屏等一批大型水电项目投产顺利；二是沿海核电工程。采用国际最高安全标准，在确保安全的前提下，启动一批沿海核电工程。

三是风电建设，核准了一批项目并开工建设；四是光伏建设。以创建分布式光伏发电示范区为抓手，积极探索分布式发电商业运营模式，及时发现问题，总结经验，完善政策。

油气及矿产资源保障工程包的主要内容则是：加快实施石油、常规天然气、煤层气、页岩气等勘探开发和矿产资源保障工程，增强油气及矿产资源供应能力，提高资源保障水平。

其中，列入重大工程包的油气管网和储气设施项目有37项，矿产资源保障工程中今明两年要加快推进13个矿产资源项目，重点涵盖铁矿石、铜矿、铝土矿等矿产品种。