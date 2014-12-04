中国经济：加快重大工程项目建设，今明两年启动沿海核电工程--发改委

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透北京12月4日 - 为缓解经济下行压力，中国加快增加公共产品有效供给方面投资。国家发展和改革委员会周四表示，将加快七个重大工程包项目前期工作和建设进度，今明两年并启动沿海核电工程；同时，强化重大工程后续项目储备管理，适时推出其他领域的重大工程包。
中国今明两年将加快推进信息电网油气等重大网络、健康养老服务、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通、油气及矿产资源保障等七个重大工程包。
国家发改委秘书长李朴民在新闻发布会上称，“推进七个重大工程包，离不开社会资本的积极参与，国家将鼓励和吸引社会资本，特别是民间资本参与建设。”
据其介绍，信息电网油气等重大网络工程包主要内容包括：加快国家新一代信息基础设施建设。坚持市场化原则，鼓励社会投资参与建设；国家对中西部、农村等基础条件薄弱地区，将安排一定的补助资金，引导带动地方、企业加大投资力度，适度超前发展。
同时，加快跨区输电、区域主干电网、城市电网和农村电网建设，增强综合供电能力。将建设一批远距离、跨区输电通道，基本满足京津冀鲁、长三角、珠三角地区2020年前的接受外来电力需要，以及水电基地、风电集中开发区跨区外送电力需要。并加快油气管网和储存设施建设，保障油气资源安全有效供应。
清洁能源重大工程包是今明两年可开工的26项西南水电和风光电项目。一是西南水电基地开发，目前在建项目进展顺利，溪洛渡、向家坝、锦屏等一批大型水电项目投产顺利；二是沿海核电工程。采用国际最高安全标准，在确保安全的前提下，启动一批沿海核电工程。
三是风电建设，核准了一批项目并开工建设；四是光伏建设。以创建分布式光伏发电示范区为抓手，积极探索分布式发电商业运营模式，及时发现问题，总结经验，完善政策。
油气及矿产资源保障工程包的主要内容则是：加快实施石油、常规天然气、煤层气、页岩气等勘探开发和矿产资源保障工程，增强油气及矿产资源供应能力，提高资源保障水平。
其中，列入重大工程包的油气管网和储气设施项目有37项，矿产资源保障工程中今明两年要加快推进13个矿产资源项目，重点涵盖铁矿石、铜矿、铝土矿等矿产品种。
国务院此前先后印发实施了《政府核准的投资项目目录（2014年本）》、《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，旨在进一步打破行业垄断和市场壁垒，建立公平开放透明的市场规则，营造权利平等、机会平等、规则平等的投资环境，激发市场主体活力和潜力。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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