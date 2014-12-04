《热点透视》继油价下跌后，可能换股市遭殃了

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰搞 Ian Campbell 编译 戴素萍

路透伦敦12月3日 - 决策官员希望有大规模的刺激。如今他们如愿了。油价大跌对全球经济成长来说是个天大的好消息。但这并不会自动成为股市的利多消息。美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束量化宽松计划，黄金、大宗商品、现在连石油都因此而屈服。股市或许是下一个不支倒地的市场。

在全球苦苦挣扎之际，极高的油价看来格外怪异。如今全球需求不振，尤其是中国需求走软，加上原油和页岩油产量增加，导致油价跌跌不休。石油输出国组织(OPEC)不减产的决定则加重了跌势。然货币政策是另一个重大的因素。美联储在金融危机过后大举印钞的举措削弱了美元，进而推高了大宗商品价格。如今相反的情况正在发生。

油价下跌给全球带来莫大的好处。荷兰银行认为这对全球的净刺激高达5,500亿美元，相当于全球产值的0.7%。全球消费者同样受益匪浅。较便宜的燃料和运输成本可以让消费者有多余的资金在别处消费。但油价下跌的好处并非是雨露均沾。中东国家、俄罗斯、委内瑞拉和尼日利亚等石油出口国则是其中受创最严重者。日本、印度和中国等净石油进口国也是受惠良多。

从各国央行政策也可以看出油价下跌的影响。许多新兴国家，像是巴西和土耳其，通胀仍是一大隐忧。油价下跌将提供降息空间。欧元区亦然，较便宜的能源可以视之为经济成长的厚礼，而非通货紧缩的祸根。

油价下跌助全球经济一臂之力，或许可以用来解释全球一些股市屡创新高的原因。但对抱持怀疑态度的人士来说，值得商榷的地方也不少。便宜油价的好处需要一段时间才能发酵。然以标准普尔500指数为例，其预估市盈率已高达16倍。目前，采购经理人指数表明中国和欧洲的经济成长疲弱。