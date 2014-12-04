《热点透视》继油价下跌后，可能换股市遭殃了

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰搞 Ian Campbell 编译 戴素萍
路透伦敦12月3日 - 决策官员希望有大规模的刺激。如今他们如愿了。油价大跌对全球经济成长来说是个天大的好消息。但这并不会自动成为股市的利多消息。美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束量化宽松计划，黄金、大宗商品、现在连石油都因此而屈服。股市或许是下一个不支倒地的市场。
在全球苦苦挣扎之际，极高的油价看来格外怪异。如今全球需求不振，尤其是中国需求走软，加上原油和页岩油产量增加，导致油价跌跌不休。石油输出国组织(OPEC)不减产的决定则加重了跌势。然货币政策是另一个重大的因素。美联储在金融危机过后大举印钞的举措削弱了美元，进而推高了大宗商品价格。如今相反的情况正在发生。
油价下跌给全球带来莫大的好处。荷兰银行认为这对全球的净刺激高达5,500亿美元，相当于全球产值的0.7%。全球消费者同样受益匪浅。较便宜的燃料和运输成本可以让消费者有多余的资金在别处消费。但油价下跌的好处并非是雨露均沾。中东国家、俄罗斯、委内瑞拉和尼日利亚等石油出口国则是其中受创最严重者。日本、印度和中国等净石油进口国也是受惠良多。
从各国央行政策也可以看出油价下跌的影响。许多新兴国家，像是巴西和土耳其，通胀仍是一大隐忧。油价下跌将提供降息空间。欧元区亦然，较便宜的能源可以视之为经济成长的厚礼，而非通货紧缩的祸根。
油价下跌助全球经济一臂之力，或许可以用来解释全球一些股市屡创新高的原因。但对抱持怀疑态度的人士来说，值得商榷的地方也不少。便宜油价的好处需要一段时间才能发酵。然以标准普尔500指数为例，其预估市盈率已高达16倍。目前，采购经理人指数表明中国和欧洲的经济成长疲弱。
这就像全球迟滞时高油价的怪异情况，股市频创新高也是如此。接下来可能换股市遭殃了。(完) (译文审校 高琦)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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