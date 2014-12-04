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市场报道 | 2014年 12月 4日 星期四 11:58 BJT

路透调查：加元明年恐受到油价下跌和央行政策立场的双重打压

* 加元兑美元汇价12个月后料来到1.16加元
    * 油价下跌是加元走软的主要因素
    * 货币政策料也带来压力

    路透渥太华12月3日 - 路透调查显示，明年加元可能创2009年以来的
低点，受油价下跌以及加拿大央行观望立场影响。
    
    加元过去一年的走势有如过山车一般，受到加拿大央行温和立场以及
经济成长仍难以大幅加速的双重打压。加元近期又随油价重挫而下跌。石
油是加拿大主要出口商品。
    
    受访42位外汇策略师预计，12个月后加元兑美元汇价达到1.16，低于
上个月调查中预估的1.15。
    
    这将是2009年7月以来最低水准，也低于一个月前触及的逾五年低点1
.1466加元。加元今年迄今跌近7%。
    
    分析师的其他预估也变得更加悲观，认为一个月后和六个月后加元/
美元汇价分别为1.13加元和1.15加元。周三加元兑美元报1.138.
    
    “这种观点得到华尔街的认同，即需要非常意外的强劲数据才会提振
加元上涨，而且即便那样，只要数据不改变央行的观点，可能也不会看到
加元走强，”BMO Capital Markets外汇销售部主管Brad Schruder表示。
    
    丰业银行首席外汇策略师Camilla Sutton表示，被视为“石油货币”
的加元人气偏空，石油收入下降可能影响加拿大的财政状况，亦将令加元
承压。
    
    “油价跌(逾)30%的状况愈发有可能持续，这一现实情况影响加拿大
经济前景，”她说。
    
    随着美国联邦储备理事会(美联储，FED)料到明年中开始加息，投资
者继续青睐美元，也会给加元带来压力。
    
    分析师称，加拿大央行或要等到美联储开始加息后才会升息，尽管市
场基本已经消化了这一预期，但加拿大持续谨慎立场可能会打压加元。(
完)
  
 (编译 李爽  审校　戴素萍)
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