路透调查：加元明年恐受到油价下跌和央行政策立场的双重打压

* 加元兑美元汇价12个月后料来到1.16加元 * 油价下跌是加元走软的主要因素 * 货币政策料也带来压力 路透渥太华12月3日 - 路透调查显示，明年加元可能创2009年以来的 低点，受油价下跌以及加拿大央行观望立场影响。 加元过去一年的走势有如过山车一般，受到加拿大央行温和立场以及 经济成长仍难以大幅加速的双重打压。加元近期又随油价重挫而下跌。石 油是加拿大主要出口商品。 受访42位外汇策略师预计，12个月后加元兑美元汇价达到1.16，低于 上个月调查中预估的1.15。 这将是2009年7月以来最低水准，也低于一个月前触及的逾五年低点1 .1466加元。加元今年迄今跌近7%。 分析师的其他预估也变得更加悲观，认为一个月后和六个月后加元/ 美元汇价分别为1.13加元和1.15加元。周三加元兑美元报1.138. “这种观点得到华尔街的认同，即需要非常意外的强劲数据才会提振 加元上涨，而且即便那样，只要数据不改变央行的观点，可能也不会看到 加元走强，”BMO Capital Markets外汇销售部主管Brad Schruder表示。 丰业银行首席外汇策略师Camilla Sutton表示，被视为“石油货币” 的加元人气偏空，石油收入下降可能影响加拿大的财政状况，亦将令加元 承压。 “油价跌(逾)30%的状况愈发有可能持续，这一现实情况影响加拿大 经济前景，”她说。 随着美国联邦储备理事会(美联储，FED)料到明年中开始加息，投资 者继续青睐美元，也会给加元带来压力。 分析师称，加拿大央行或要等到美联储开始加息后才会升息，尽管市 场基本已经消化了这一预期，但加拿大持续谨慎立场可能会打压加元。( 完) (编译 李爽 审校 戴素萍)