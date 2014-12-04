《全球汇市》欧元处于守势，美元兑日圆创七年高点

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
“如果调查结果显示对安倍不利，对美元/日圆的威胁将更大，因为那将进而威胁到他所奉行的宏观经济政策，”Henderson称。
美元指数 持稳在88.967，周三曾扬升至五年半高位89.005。
澳元兑美元 日内跌0.2%，最新报0.8387，此前曾创下四年新低0.8382。
澳洲零售销售数据强于预期，让澳元稍获喘息，但数据公布后的澳元反弹只是昙花一现，随后又再度回落。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2307 1.2310 -0.02 -10.46 1.3745
美元/日圆 119.91 119.77 +0.12 +13.87 105.30
欧元/日圆 147.57 147.44 +0.09 +1.96 144.73
美元/瑞郎 0.9776 0.9773 +0.03 +9.50 0.8928
英镑/美元 1.5680 1.5685 -0.03 -5.29 1.6556
美元/加元 1.1368 1.1362 +0.05 +7.04 1.0620
澳元/美元 0.8383 0.8401 -0.21 -5.95 0.8913
新西兰元/美元 0.7741 0.7758 -0.22 -5.67 0.8206
澳元/日圆 100.520 100.620 -0.10 +7.11 93.850
新西兰元/日圆 92.820 92.920 -0.11 +7.42 86.410
英镑/日圆 188.02 187.86 +0.09 +7.85 174.33
澳元/新西兰元 1.0822 1.0823 -0.01 -0.24 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/戴素萍/蔡美珍/李爽/朱晓军；审校 龚芳/艾茂林/张若琪/许娜/李爽)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
================== 今日重要政经消息================= 4月26日（周三） 安徽海螺水泥股份公布首季业绩。 金隅股份公布首季业绩。 福耀玻璃公布首季业绩。 维达国际公布首季业绩。 白云山公布首季业绩。 北京北辰实业股份公布首季业绩。 广深铁路股份公布首季业绩。 华泰证券公布首季业绩。 民生银行公布首季业绩。 山东墨龙公布首季业绩。 TCL多媒体公布首季业绩。 中联重科公布首季业绩。 10:00 361度股东周年大会。 14:00 福耀玻璃股东周年大会。 14:30 点商标政策委员会成立发布会。 14:00 麦格理中国经济前景及行业分析记者会。 15:00 上投摩根第二季投资策略媒体简布会。 15:30 有线宽频股东周年大会。 16:00 睿见教育中期业绩记者会。
--北京银行公告称，去年实现净利润179亿元人民币，同比增长6.16%，今年一季度单季实现净利润55亿元，同比增长3.53%。同时，拟定增股份募资不超过239.8亿元。