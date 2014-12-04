《全球汇市》欧元处于守势，美元兑日圆创七年高点

“如果调查结果显示对安倍不利，对美元/日圆的威胁将更大，因为那将进而威胁到他所奉行的宏观经济政策，”Henderson称。

美元指数 持稳在88.967，周三曾扬升至五年半高位89.005。

澳元兑美元 日内跌0.2%，最新报0.8387，此前曾创下四年新低0.8382。

澳洲零售销售数据强于预期，让澳元稍获喘息，但数据公布后的澳元反弹只是昙花一现，随后又再度回落。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2307 1.2310 -0.02 -10.46 1.3745

美元/日圆 119.91 119.77 +0.12 +13.87 105.30

欧元/日圆 147.57 147.44 +0.09 +1.96 144.73

美元/瑞郎 0.9776 0.9773 +0.03 +9.50 0.8928

英镑/美元 1.5680 1.5685 -0.03 -5.29 1.6556

美元/加元 1.1368 1.1362 +0.05 +7.04 1.0620

澳元/美元 0.8383 0.8401 -0.21 -5.95 0.8913

新西兰元/美元 0.7741 0.7758 -0.22 -5.67 0.8206

澳元/日圆 100.520 100.620 -0.10 +7.11 93.850

新西兰元/日圆 92.820 92.920 -0.11 +7.42 86.410

英镑/日圆 188.02 187.86 +0.09 +7.85 174.33

澳元/新西兰元 1.0822 1.0823 -0.01 -0.24 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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