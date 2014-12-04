中国汇市：人民币早盘微升，中间价续贬但中资大行结汇助推

* 人民币早盘微升

* 中间价续贬至近两周新低

* 结汇力量稍占上风

* 短期或延续双向波动格局

路透北京12月4日 - 中国人民币兑美元 周四早盘微升。隔夜美元指数小涨，带动今日人民币中间价续贬至近两周新低；不过中资大行结汇，遏制人民币即期汇价走贬动能。

交易员并称，早盘整体供求相对偏向结汇，即期走势属于正常波动，短期人民币料延续窄幅双向波动格局。

“今天波澜不惊，...属于正常的双边波动吧。”一股份行交易员称。

他并表示，目前中国经济基本面不至于令人民币出现大幅贬值的情况，短期人民币窄幅双向波动的可能较大。此外，中国批准券商机构经营结售汇业务，有利于完善市场供需力量与流动性，是为未来资本项下的开放做准备。

中国金融市场改革再下一城。两位消息人士周三对路透表示，中国大型券商--国泰君安证券公司已获国家外汇管理局批准，可经营结售汇业务，这是中国首家券商机构获准经营此项业务。

另一股份行交易员表示，后市需关注央行态度，但即便人民币走升，幅度料也不会太大；若市场力量占据主导，则人民币可能往贬值一侧波动。

北京时间12:35，人民币兑美元即期报6.1498元，上日收报6.1500元。今日人民币兑美元中间价 为6.1411元，上日中间价为6.1376元。

美国财政部负责国际事务的高级官员Nathan Sheets周三表示，美国认为中国迄今履行了对人民币汇率更具市场导向的承诺。长期以来，美国一直向中国施压以让人民币升值。

全球汇市方面，欧元周四早盘持于两年低点附近，市场预期欧洲央行会被迫加大刺激，以提振欧元区萎靡的经济。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2660/90，上日尾盘为6.267。

北京时间12:40，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1526/31元，上一交易日尾盘报6.1465元。