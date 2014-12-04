中国汇市：人民币早盘微升，中间价续贬但中资大行结汇助推

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
* 人民币早盘微升
* 中间价续贬至近两周新低
* 结汇力量稍占上风
* 短期或延续双向波动格局
路透北京12月4日 - 中国人民币兑美元 周四早盘微升。隔夜美元指数小涨，带动今日人民币中间价续贬至近两周新低；不过中资大行结汇，遏制人民币即期汇价走贬动能。
交易员并称，早盘整体供求相对偏向结汇，即期走势属于正常波动，短期人民币料延续窄幅双向波动格局。
“今天波澜不惊，...属于正常的双边波动吧。”一股份行交易员称。
他并表示，目前中国经济基本面不至于令人民币出现大幅贬值的情况，短期人民币窄幅双向波动的可能较大。此外，中国批准券商机构经营结售汇业务，有利于完善市场供需力量与流动性，是为未来资本项下的开放做准备。
中国金融市场改革再下一城。两位消息人士周三对路透表示，中国大型券商--国泰君安证券公司已获国家外汇管理局批准，可经营结售汇业务，这是中国首家券商机构获准经营此项业务。
另一股份行交易员表示，后市需关注央行态度，但即便人民币走升，幅度料也不会太大；若市场力量占据主导，则人民币可能往贬值一侧波动。
北京时间12:35，人民币兑美元即期报6.1498元，上日收报6.1500元。今日人民币兑美元中间价 为6.1411元，上日中间价为6.1376元。
美国财政部负责国际事务的高级官员Nathan Sheets周三表示，美国认为中国迄今履行了对人民币汇率更具市场导向的承诺。长期以来，美国一直向中国施压以让人民币升值。
全球汇市方面，欧元周四早盘持于两年低点附近，市场预期欧洲央行会被迫加大刺激，以提振欧元区萎靡的经济。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2660/90，上日尾盘为6.267。
北京时间12:40，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1526/31元，上一交易日尾盘报6.1465元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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