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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 16:18 BJT

英国数据：截至11月的三个月房价同比增幅续放缓至8.2%--Halifax

路透伦敦12月4日 - 英国抵押贷款机构Halifax周四公布的调查显示，英国截至11月的三个月房价增幅再度放缓，较上年同期上涨8.2%。

11月房价较前月上涨0.4%。

根据路透调查，分析师原预估这两个指标分别上涨8.0%和0.3%。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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