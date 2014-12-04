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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 17:07 BJT

表格: LME金属库存最新变化--12月4日

路透伦敦12月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
    品种             最新库存             变动
      铜              164,025           -1,450
      锡               11,495              -55
      铅              229,075             持平
      锌              674,850           +2,300
      铝            4,326,850           +2,975
      镍              406,992             -654
    铝合金             26,720             持平
    NASAAC             77,920             +540
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
    
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>         

 铜        MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>          铅      MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝        MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>          锡      MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌        MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金      MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍        MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASAA      MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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