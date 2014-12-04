中国货币市场：主要回购利率微降，短期资金宽松长期品种难寻

路透上海12月4日 - 中国银行间市场周四隔夜和七天质押式回购利率 微降。资金面维持宽松格局，但供给以短期为主，部分机构谨慎起见，寻求跨年底的长期资金，但供给较少。

“资金挺宽的，不过大家可能担心后面会偏紧，出得都是短的，”上海一商业银行交易员称。

华东一商业银行交易员也表示，场内对跨年、跨春节期限资金有一定需求，但除了国开行，基本鲜有供给。

她还提到，近期资金虽然较为宽松，但盘中七天回购不时有5%甚至6%高价出现，主要是券商或基金用信用债质押成交，尤其股市向好部分货币基金近期赎回压力较大。

周四早间财政部招标的600亿元人民币三个月期国库现金定期存款，利率较上次明显下跌23个基点(bp)至4.33%。交易员表示，目前机构流动性较宽松，本次定期存款虽然可跨春节，但因存款偏离度指标考核的限制，机构对其需求一般。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6273 2.6430 -1.57

七天 3.4335 3.4529 -1.94

14天 3.9974 4.0859 -8.85

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.9950 1.5600 +343.50

七天 3.6000 3.5000 +10.00

14天 4.0000 3.5000 +50.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7000 2.7100 -1.00

七天 3.5900 3.5200 +7.00

14天 3.9900 4.0000 -1.00

Shibor

其中:隔夜 2.6320 2.6340 -0.20

七天 3.4020 3.4130 -1.10

三个月 4.1952 4.1930 +0.22