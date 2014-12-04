中国货币市场：主要回购利率微降，短期资金宽松长期品种难寻

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透上海12月4日 - 中国银行间市场周四隔夜和七天质押式回购利率 微降。资金面维持宽松格局，但供给以短期为主，部分机构谨慎起见，寻求跨年底的长期资金，但供给较少。
“资金挺宽的，不过大家可能担心后面会偏紧，出得都是短的，”上海一商业银行交易员称。
华东一商业银行交易员也表示，场内对跨年、跨春节期限资金有一定需求，但除了国开行，基本鲜有供给。
她还提到，近期资金虽然较为宽松，但盘中七天回购不时有5%甚至6%高价出现，主要是券商或基金用信用债质押成交，尤其股市向好部分货币基金近期赎回压力较大。
周四早间财政部招标的600亿元人民币三个月期国库现金定期存款，利率较上次明显下跌23个基点(bp)至4.33%。交易员表示，目前机构流动性较宽松，本次定期存款虽然可跨春节，但因存款偏离度指标考核的限制，机构对其需求一般。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6273 2.6430 -1.57
七天 3.4335 3.4529 -1.94
14天 3.9974 4.0859 -8.85
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.9950 1.5600 +343.50
七天 3.6000 3.5000 +10.00
14天 4.0000 3.5000 +50.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7000 2.7100 -1.00
七天 3.5900 3.5200 +7.00
14天 3.9900 4.0000 -1.00
Shibor
其中:隔夜 2.6320 2.6340 -0.20
七天 3.4020 3.4130 -1.10
三个月 4.1952 4.1930 +0.22
----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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--北京银行公告称，去年实现净利润179亿元人民币，同比增长6.16%，今年一季度单季实现净利润55亿元，同比增长3.53%。同时，拟定增股份募资不超过239.8亿元。