中国债市动态：利率债暂稳信用债抛压较重，但现券向暖基础仍存

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透上海12月4日 - 中国银行间债市周四早盘利率债走势暂稳，信用债则抛压略甚。交易员表示，央行公开市场延续不作为态势，且股市继续上涨分流机构资金，现券继上日一波小幅调整之后，今日利率债市况基本持稳，但信用品种则抛盘较重。
但市场人士亦认为现券向好基础仍在，因基本面和资金面整体趋势支撑未变。
“看10y国开的话还是稳住了，今天早上4.12%，这会儿在4.10%，”上海一商业银行交易员称,“而且股市这么好，估计都没什么人看债了。”
剩余期限近10年的国开行固息债140222券 最新成交收益率报4.12%，上日尾盘为4.13%。
沪综指 早盘收市报2,824.43点，涨44.9点或1.62%。
此外，北京一券商交易员表示，盘面来看，信用债品种抛压仍旧显沉重，可能与部分基金等机构分流资金进入股市有很大关联。
华中一券商研究员表示，短期债市收益率也不存在上涨的因素，因为基本面和资金面整体趋势的支撑还在，只是短期波动会加大；因为债市今年整体涨幅对利好预期透支厉害，明年的资本利得空间就会变小。
“债市牛市还会继续，只要经济下行，货币宽松态势依然，”他称。
一级发行方面，进出口银行上午招标的两期固息增发债中，三年期中标收益率为3.9966%；七年期加权中标收益率为4.1748%，边际中标收益率为4.2088%；投标倍数分别为1.89倍和2.40倍。
央行公开市场今日不进行任何操作，为11月下旬降息后连续第三次暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金300亿元人民币。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.582元，较上日结算价涨0.006元，或0.01%。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
================== 今日重要政经消息================= 4月26日（周三） 安徽海螺水泥股份公布首季业绩。 金隅股份公布首季业绩。 福耀玻璃公布首季业绩。 维达国际公布首季业绩。 白云山公布首季业绩。 北京北辰实业股份公布首季业绩。 广深铁路股份公布首季业绩。 华泰证券公布首季业绩。 民生银行公布首季业绩。 山东墨龙公布首季业绩。 TCL多媒体公布首季业绩。 中联重科公布首季业绩。 10:00 361度股东周年大会。 14:00 福耀玻璃股东周年大会。 14:30 点商标政策委员会成立发布会。 14:00 麦格理中国经济前景及行业分析记者会。 15:00 上投摩根第二季投资策略媒体简布会。 15:30 有线宽频股东周年大会。 16:00 睿见教育中期业绩记者会。
--北京银行公告称，去年实现净利润179亿元人民币，同比增长6.16%，今年一季度单季实现净利润55亿元，同比增长3.53%。同时，拟定增股份募资不超过239.8亿元。