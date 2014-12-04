中国债市动态：利率债暂稳信用债抛压较重，但现券向暖基础仍存

路透上海12月4日 - 中国银行间债市周四早盘利率债走势暂稳，信用债则抛压略甚。交易员表示，央行公开市场延续不作为态势，且股市继续上涨分流机构资金，现券继上日一波小幅调整之后，今日利率债市况基本持稳，但信用品种则抛盘较重。

但市场人士亦认为现券向好基础仍在，因基本面和资金面整体趋势支撑未变。

“看10y国开的话还是稳住了，今天早上4.12%，这会儿在4.10%，”上海一商业银行交易员称,“而且股市这么好，估计都没什么人看债了。”

剩余期限近10年的国开行固息债140222券 最新成交收益率报4.12%，上日尾盘为4.13%。

沪综指 早盘收市报2,824.43点，涨44.9点或1.62%。

此外，北京一券商交易员表示，盘面来看，信用债品种抛压仍旧显沉重，可能与部分基金等机构分流资金进入股市有很大关联。

华中一券商研究员表示，短期债市收益率也不存在上涨的因素，因为基本面和资金面整体趋势的支撑还在，只是短期波动会加大；因为债市今年整体涨幅对利好预期透支厉害，明年的资本利得空间就会变小。

“债市牛市还会继续，只要经济下行，货币宽松态势依然，”他称。

一级发行方面，进出口银行上午招标的两期固息增发债中，三年期中标收益率为3.9966%；七年期加权中标收益率为4.1748%，边际中标收益率为4.2088%；投标倍数分别为1.89倍和2.40倍。

央行公开市场今日不进行任何操作，为11月下旬降息后连续第三次暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金300亿元人民币。