《国际主要央行公开市场操作一览》--12月4日

路透上海12月4日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月末结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“显着”，展现了对经济前景的信心，联储基本上认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。

欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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12/3 隔夜逆回购 -1,663.28 0.10%

12/2 隔夜逆回购 -1,535.31 0.10%

12/1 隔夜逆回购 -1,545.80 0.10%

11/28 三天逆回购 -1,739.10 0.07%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备委员会(FED/美联储)褐皮书指出，10月美国经济活动继续扩张，汽油价格回落提振消费者支出。褐皮书称，多个联储地区仍对经济前景持乐观态度。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/2 七天期反向交易 980.458 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧元区有新的迹象显示区内经济正在失去动能，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉警告道，改革不力以及不庇护较弱的成员国给欧元区带来分裂威胁。德拉吉敦促区内18个成员国思考如何支持陷入困境的成员国，同时警告如果部分成员国可能退出欧元区的担忧重燃，则将带来极大风险。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 165,830

上周三 168,830

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当期变化 -3,000

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行审议委员佐藤健裕表示，当央行寻求推出量化与质化宽松政策(QQE)政策时，恢复财政健康的努力至关重要。佐藤健裕称，QQE成功与否取决于政府的财政改革。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,293亿台币存单，与当日存单到期金额2,293亿台币相较，存单发行余额持平。

--台湾央行周二公布，共发行2,552.7亿台币存单，与当日存单到期金额2,552.4亿台币相较，存单发行余额增0.3亿。