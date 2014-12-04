全球汇市：投机客继续增持美元净多仓，至2008年来最高--CFTC/路透

中国个股：北京银行拟向ING等七家机构定增股份，计划募集至多239.8亿元
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
路透纽约12月1日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据，最近一周汇市投机客进一步增持美元净多头仓位，升至六年最高。
11月25日止当周，美元净多仓增至479.9亿美元，此前一周为464.5亿美元。
这是2008年路透开始计算美元仓位状况以来美元净多仓最高水平，也是美元多仓连续第八周触及至少400亿美元，反映对美国经济和美元前景的乐观信心。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月25日当周 前一周
多头仓位 46,304 46,612
空头仓 150,684 139,066
净仓位 -104,380 -92,454
欧元(125,000欧元为1口)
11月25日当周 前一周
多头仓位 57,982 58,048
空头仓位 223,062 226,778
净仓位 -165,080 -168,730
英镑(62,500英镑为1口)
11月25日当周 前一周
多头仓位 38,541 42,865
空头仓位 69,207 65,694
净仓位 -30,666 -22,829
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月25日当周 前一周
多头仓位 8,153 9,142
空头仓位 31,577 31,258
净仓位 -23,424 -22,116
加元(100,000加元为1口)
11月25日当周 前一周
多头仓位 32,106 32,082
空头仓位 48,447 51,599
净仓位 -16,341 -19,517
澳元(100,000澳元为1口)
11月25日当周 前一周
多头仓位 12,050 9,522
空头仓位 56,138 47,124
净仓位 -44,088 -37,602
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月25日当周 前一周
多头仓位 9,630 9,134
空头仓位 11,924 10,381
净仓位 -2,294 -1,247(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/26 英国 标售票息0-1/8%、2046年到期的通胀保值公 债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26 意大利 标售国库券 4/26 日本 标售三个月期贴现国库券 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)