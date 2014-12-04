全球汇市：投机客继续增持美元净多仓，至2008年来最高--CFTC/路透

路透纽约12月1日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据，最近一周汇市投机客进一步增持美元净多头仓位，升至六年最高。

11月25日止当周，美元净多仓增至479.9亿美元，此前一周为464.5亿美元。

这是2008年路透开始计算美元仓位状况以来美元净多仓最高水平，也是美元多仓连续第八周触及至少400亿美元，反映对美国经济和美元前景的乐观信心。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月25日当周 前一周

多头仓位 46,304 46,612

空头仓 150,684 139,066

净仓位 -104,380 -92,454

欧元(125,000欧元为1口)

11月25日当周 前一周

多头仓位 57,982 58,048

空头仓位 223,062 226,778

净仓位 -165,080 -168,730

英镑(62,500英镑为1口)

11月25日当周 前一周

多头仓位 38,541 42,865

空头仓位 69,207 65,694

净仓位 -30,666 -22,829

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月25日当周 前一周

多头仓位 8,153 9,142

空头仓位 31,577 31,258

净仓位 -23,424 -22,116

加元(100,000加元为1口)

11月25日当周 前一周

多头仓位 32,106 32,082

空头仓位 48,447 51,599

净仓位 -16,341 -19,517

澳元(100,000澳元为1口)

11月25日当周 前一周

多头仓位 12,050 9,522

空头仓位 56,138 47,124

净仓位 -44,088 -37,602

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月25日当周 前一周

多头仓位 9,630 9,134

空头仓位 11,924 10,381

净仓位 -2,294 -1,247(完)

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