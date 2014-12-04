《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月4日

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *日照港集团 60 10 9 12/5簿记建档 农业银行 AA+(大公国际)12/9 12/10
AA(中债资信) ======================================================================================= *国电电力 260 18 9 12/5簿记建档 北京银行 AAA 12/8 12/9 ======================================================================================= *华能国际 100 20 9 12/5簿记建档 农业银行 AAA 12/9 12/10
======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *鄂尔多斯 14 3 12 12/11簿记建档 兴业银行 AA 12/12 12/15 电力冶金股份======================================================================================= *招商证券 84 18 3 12/9招标 农业银行 AAA 12/10 12/11 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= *中银国际证券 30 15 3 12/9招标 上海银行 AAA 12/10 12/11
(最高发行余额) 浦发银行等 ======================================================================================= 东北特殊钢 9 9 12 12/5簿记建档 北京银行 AA 12/8 12/9 集团 农业银行 ======================================================================================= 山东省鲁信 10 5 12 12/5簿记建档 兴业银行 AA+ 12/8 12/9 投资控股集团 ======================================================================================= 南钢股份 30 3 12 12/5簿记建档 浦发银行 AA 12/8 12/9
国泰君安证券 ======================================================================================= 桐乡市城建投 20 6 12 12/5簿记建档 中信银行 AA 12/9 12/10
浙商银行 ======================================================================================= 皖通高速 10 6.5 12 12/5簿记建档 招商银行 AA+ 12/9 12/10 ======================================================================================= 西南水泥 30 7 12 12/5簿记建档 建设银行 AA+ 12/8 12/9
兴业银行 ======================================================================================= 湘财证券 15 7 3 12/5招标 国泰君安证券 AA 12/8 12/9
(最高发行余额) 建设银行 ======================================================================================= 中信建投证券 57 19 3 12/5招标 工商银行 AAA 12/8 12/9
(最高发行余额) 浦发银行等 ======================================================================================= 中国中丝集团 4 2 12 12/8簿记建档 北京银行 AA- 12/9 12/10 ======================================================================================= 新疆广汇实业 25 10 12 12/8簿记建档 兴业银行 AA 12/9 12/10 投资集团 ======================================================================================= 山西省经贸 9 3 12 12/8簿记建档 中信银行 AA- 12/10 12/11 投资控股集团 ======================================================================================= 申银万国证券 78 26 3 12/8招标 农业银行 AAA 12/9 12/10
(最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 河北华德钢板 4 2 12 12/8簿记建档 中国银行 AA- 12/10 12/11 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *青岛能源集团 8.5 3 3 12/11簿记建档 光大银行 AA+ 12/12 12/15
======================================================================================= *万达集团 36 12 3 12/11-12/12簿记 建设银行 AA 12/15 12/16
招商银行 ======================================================================================= 福建省高速 40 20 7 12/5簿记建档 兴业银行 AAA 12/8 12/9 公路有限责任公司 农业银行 ======================================================================================= 福建省高速 60 20 7 12/5簿记建档 国开行 AAA 12/8 12/9 公路有限责任公司 工商银行 ======================================================================================= 贵州盘江投资 15 8 3 12/5簿记建档 工商银行 AA+ 12/8 12/9 控股（集团） 建设银行 ======================================================================================= 福建省能源 10 10 10 12/5-12/8簿记 国开行 AAA 12/9 12/10 集团 中信银行 ======================================================================================= 国家核电技术 50 10 5 12/5簿记建档 北京银行 AAA 12/8 12/9 ======================================================================================= 中国广核 45 40 5 12/5-12/8簿记 国开行 AAA 12/9 12/10 集团 进出口行 ======================================================================================= 上海上实 80 20 5 12/9簿记建档 浦发银行 AAA 12/11 12/12 集团 ======================================================================================= 四川省交通 45 15 7 12/8簿记建档 国开行 AAA 12/9 12/10 投资集团 (第5年末附投资者回售选择权) 中国银行 ======================================================================================= 汕头港务 5 2.5 3 12/8簿记建档 光大银行 AA- 12/9 12/10 集团 ======================================================================================= 中国建筑 10 9 5 12/8簿记建档 农业银行 AA+ 12/10 12/11 第七工程局 (由中国建筑 提供担保 ) ======================================================================================= 山东省 17 10 永续中票 12/10簿记建档 兴业银行 AA+ 12/11 12/12 商业集团 (第3年末及其后每个付息日附发行人赎回权)中信银行
(每3年重置利率，若未赎回第4年开始+300bp) ======================================================================================= 南宁城市 25 10 5 12/10簿记建档 兴业银行 AA 12/11 12/12 建设投资集团 ======================================================================================= 宝钢集团 10 10 3 12/10簿记建档 农业银行 AA+ 12/12 12/15 新疆八一钢铁 ======================================================================================= 大唐新能源 20 20 永续中票 12/10簿记建档 华泰证券 AAA 12/12 12/15
(第5年末及其后每个付息日附发行人赎回权)工商银行
(每5年重置利率，若未赎回第6年开始+300bp) ======================================================================================= 北京首都 14 14 5 12/10簿记建档 北京银行 AAA 12/10 12/11 旅游集团 ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳； 审校 李宏薇)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >