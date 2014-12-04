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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 14:00 BJT

澳洲股市：连续第三日收高，受经济数据改善的扶助

路透悉尼12月4日 - 澳洲股市周四收高0.9%，市场全面上扬，因数据显示澳洲贸易逆差小于预期且零售销售优于预估。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高约47点，市场也受到美国经济展现韧性的迹象支撑。指标股指周三收高0.8%。(完)
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