台湾股市：收创逾两个月新高，“大户条款”门槛放宽议题持续发酵

路透台北12月4日 - 台湾股市周四收创逾两个月新高。分析师指出，股市“大户条款”门槛有望提高的议题持续发酵，且美股持续刷新记录高点，提振今日台股带量跳空突破半年线，短线料将维持缓步盘坚格局。

台湾加权股价指数 收高0.54%或49.85点，报9,225.11点，此前收盘高点为9月19日的9,240.45点；今日成交初值 为1,034.56亿台币，上交易日修正后为1,158.83亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，尽管新内阁人事尚未就任，今日立法院审议大户条款因而提前散会，但市场持续反应财政部对调高大户门槛态度出现松动的利多，短线只要指数守稳9,171点的半年线上方，台股仍由多方掌控，主交投就有望持续区间偏多。

〞今天立院只是延期再审，最重要的是财政部的态度松动。〞他说。

他认为，12月正值财报空窗期正好启动作梦行情，看好短线台股指数缓步盘坚，且量能维持超过千亿台币水准，有助于推升指数向上，预料短线主交投区间暂看9,100-9,300点。

台湾立法院财政委员会周四上午审查证券交易所得税的“大户条款”修正案--证券交易大户每年售股超过10亿台币即课征证所税的门槛，应提高至50亿，但因新内阁改组尚未底定而提前散会。

美国股市周三收涨，道琼工业指数 和标普500指数 刷新收盘纪录，因数据显示美国服务业状况改善，提振周期性股票。