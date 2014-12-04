台湾股市：收创逾两个月新高，“大户条款”门槛放宽议题持续发酵

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透台北12月4日 - 台湾股市周四收创逾两个月新高。分析师指出，股市“大户条款”门槛有望提高的议题持续发酵，且美股持续刷新记录高点，提振今日台股带量跳空突破半年线，短线料将维持缓步盘坚格局。
台湾加权股价指数 收高0.54%或49.85点，报9,225.11点，此前收盘高点为9月19日的9,240.45点；今日成交初值 为1,034.56亿台币，上交易日修正后为1,158.83亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，尽管新内阁人事尚未就任，今日立法院审议大户条款因而提前散会，但市场持续反应财政部对调高大户门槛态度出现松动的利多，短线只要指数守稳9,171点的半年线上方，台股仍由多方掌控，主交投就有望持续区间偏多。
〞今天立院只是延期再审，最重要的是财政部的态度松动。〞他说。
他认为，12月正值财报空窗期正好启动作梦行情，看好短线台股指数缓步盘坚，且量能维持超过千亿台币水准，有助于推升指数向上，预料短线主交投区间暂看9,100-9,300点。
台湾立法院财政委员会周四上午审查证券交易所得税的“大户条款”修正案--证券交易大户每年售股超过10亿台币即课征证所税的门槛，应提高至50亿，但因新内阁改组尚未底定而提前散会。
美国股市周三收涨，道琼工业指数 和标普500指数 刷新收盘纪录，因数据显示美国服务业状况改善，提振周期性股票。
本地时间13:55，亚洲主要股市全线走扬，主要反应美股续攀新高，包括日本股市 涨0.92%、陆股沪综指 升2.84%、韩股 也涨0.88%。(完)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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