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亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--12月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                              公布时段      预估值       前值
    
    12月5日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                               10月         --         +1.4
             领先指标                                                    --         +1.2
    0700 德国工业订单(较前月)                               10月       +0.5%       +0.8%
    1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季修正值       +0.2%       +0.2%
                                 (较上年同期)                          +0.8%       +0.8%
    1330 美国非农就业岗位(万个)                             11月    增加23.0    增加21.4
              民间就业岗位(万个)                                    增加21.8    增加20.9
              制造业就业岗位(万个)                                   增加1.4     增加1.5
              政府就业岗位(万个)                                         --      增加0.5
              失业率                                                    5.8%        5.8%
              平均时薪                                                 +0.2%       +0.1%
              平均每周工时                                              34.6        34.6
              就业参与率                                                 --        62.8%
    1330 美国国际贸易收支(亿美元)                          10月      逆差414     逆差430
    1330 加拿大就业变动(万人)                              11月      增加0.5    增加4.31
                失业率                                                  6.6%        6.5%
    1330 加拿大贸易收支(亿加元)                            10月        顺差2     顺差7.1
               出口(亿加元)                                              --        447.9
               进口(亿加元)                                              --        440.8
    1500 美国工厂订单(较前月)                              10月         持平       -0.6%
    1500 美国耐久财订单                               10月修正值         --        +0.4%
             扣除运输的耐久财订单                                        --        -0.9%
             扣除国防的耐久财订单                                        --        -0.6%
             扣除飞机的非国防资本财订单                                  --        -1.3%
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                            10月    增加164.8   增加159.2

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       现值      预估值
    
    12月4日(四)    
    0030  澳洲零售销售(较上月)                             10月          +0.4%      持平      
    0030  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                    10月      逆差13.23    逆差19  
              商品和服务进口(较上月)                                       -2%       --   
                       出口(较上月)                                        +2%       --        
    0630  法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   　   第三季          10.4%       --     　 
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)               　　   11月          +0.4%     +0.3%      
                     截至11月三个月房价(较上年同期)               　     +8.2% 　  +8.0%      
    1200  英国央行利率决定                          　　   12月           0.5%      0.5%       
                  量化宽松规模(亿英镑)                                   3,750 　　3,750      
    1245  欧洲央行再融资利率                          　　 12月          0.05%     0.05%      
                  存款利率                                              负0.2%  　负0.2%     
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)             11月29日当周          29.7 　    29.5       
              四周均值(万人)                                             29.9        --         
              续请失业金人数(万人)                 11月22日当周          236.2  　 232.8      
    1500  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                  　11月           49.2       --         
                    经季节调整的PMI                                       56.9      52.5       
    2230  澳洲AIG建筑指数                                  11月           45.4       --         
  
    2350  日本外汇储备(亿美元)                             11月      12,690.79       --       (
完)
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