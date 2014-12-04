主要国家经济指标预测--12月5日****

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- +1.4 领先指标 -- +1.2 0700 德国工业订单(较前月) 10月 +0.5% +0.8% 1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增加23.0 增加21.4 民间就业岗位(万个) 增加21.8 增加20.9 制造业就业岗位(万个) 增加1.4 增加1.5 政府就业岗位(万个) -- 增加0.5 失业率 5.8% 5.8% 平均时薪 +0.2% +0.1% 平均每周工时 34.6 34.6 就业参与率 -- 62.8% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差414 逆差430 1330 加拿大就业变动(万人) 11月 增加0.5 增加4.31 失业率 6.6% 6.5% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 顺差2 顺差7.1 出口(亿加元) -- 447.9 进口(亿加元) -- 440.8 1500 美国工厂订单(较前月) 10月 持平 -0.6% 1500 美国耐久财订单 10月修正值 -- +0.4% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.9% 扣除国防的耐久财订单 -- -0.6% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.3% 2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加164.8 增加159.2 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月4日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 10月 +0.4% 持平 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差13.23 逆差19 商品和服务进口(较上月) -2% -- 出口(较上月) +2% -- 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 10.4% -- 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 11月 +0.4% +0.3% 截至11月三个月房价(较上年同期) +8.2% +8.0% 1200 英国央行利率决定 12月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 1245 欧洲央行再融资利率 12月 0.05% 0.05% 存款利率 负0.2% 负0.2% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月29日当周 29.7 29.5 四周均值(万人) 29.9 -- 续请失业金人数(万人) 11月22日当周 236.2 232.8 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 49.2 -- 经季节调整的PMI 56.9 52.5 2230 澳洲AIG建筑指数 11月 45.4 -- 2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 12,690.79 -- ( 完)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03