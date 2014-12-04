《路透晚报》--12月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：加大支持农村金融，更大范围推广中关村试点--国务院

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议，决定加大对农村金融的税收支持，将两项已经执行到期的税收政策延长至2016年12月31日，并提高享受税收优惠的农户小额贷款限额至10万元。

--中国经济：财政部公布30个政府和社会资本合作模式示范项目，总投资1,800亿元

中国财政部周四公布天津新能源汽车公共充电设施网络等30个政府和社会资本合作模式（PPP）示范项目，总投资规模约1,800亿元人民币，涉及供水、供暖、污水处理、垃圾处理、环境综合整治、交通、新能源汽车、地下综合管廊、医疗、体育等多个领域。

--中国经济：加快重大工程项目建设，今明两年启动沿海核电工程--发改委

为缓解经济下行压力，中国加快增加公共产品有效供给方面投资。国家发展和改革委员会周四表示，将加快七个重大工程包项目前期工作和建设进度，今明两年并启动沿海核电工程；同时，强化重大工程后续项目储备管理，适时推出其他领域的重大工程包。

--中国农业：今年粮食总产量同比增0.9%，实现“十一连增”--统计局

中国国家统计局周四公布，2014年全国粮食总产量60,710万吨，同比增长0.9%，实现“十一连增”。其中谷物总产量同比增长0.8%。

--台湾政经：财长及金管会主委将留任，经济部长由邓振中接任--报载

台湾总统府周三宣布毛治国接任行政院长后，财金部会首长人选陆续底定。本地多家媒体周四均报导称，包括财政部长张盛和及金管会主委曾铭宗将留任，而经济部长则由现任政务委员邓振中接任。

【金融】

--中国金融：商业银行理财产品将可独立开设资金账户和证券账户--消息

中国银监会近日就商业银行理财业务监管办法征求意见，拟允许商业银行以理财产品的名义独立开立资金账户和证券账户等相关账户，鼓励理财产品开展直接投资。

--中港个股：海通证券正洽购葡萄牙BESI银行--消息

消息人士周四透露，中国大型券商海通证券 正洽购葡萄牙一家银行BESI（Banco Espirito Santo de Investimento, S.A）。

--中国金融：鼓励资产证券化产品在交易所发行并推进多元化发展--银监会

中国银监会副主席阎庆民近日在一座谈会上表示，将从多方面推进信贷资产证券化，包括鼓励资产证券化产品在证券交易所发行、不断扩大发起机构与投资者范围、并推进基础资产类型多元化发展等。

--中国金融：银行不良贷款规模将呈上升趋势，江浙地区属重灾区--调查报告

中国东方资产管理公司调查报告称，受宏观经济环境、社会信用环境、监管因素以及银行自身因素等多方面的影响，中国商业银行不良贷款规模将呈现上升趋势，地区层面东部沿海尤其是江浙地区依然属于不良贷款的重灾区，并且预计在未来两年仍旧维持此态势。

--中国期货：中金所外汇期货方案已上报，明年有望推出--报载

上海证券报周四报导引述知情人士称，中国金融期货交易所正在积极准备外汇期货上市，相关方案已上报证监会，争取明年推出。

--中港个股：工行境外优先股三个币种股息率均为6%，人民币占逾三成

全球最大商业银行--中国工商银行周四公告，计划发行的境外优先股中，人民币币种规模120亿元，占比超过三成；美元29.4亿元，欧元6亿元，各币种股息率均为6%。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场空窗期宽松预期不减，降准料先降息一步

祭出降息大招后，中国央行本周公开市场以静制动，全周净投放300亿元人民币。常规操作的空窗，并未减轻市场对降准和继续降息等放松政策的预期，并且多数人更倾向于降准将先于降息。

--中国货币市场：主要回购利率微降，短期资金宽松长期品种难寻

中国银行间市场周四隔夜和七天质押式回购利率微降。资金面维持宽松格局，但供给以短期为主，部分机构谨慎起见，寻求跨年底的长期资金，但供给较少。

--中国债市动态：利率债暂稳信用债抛压较重，但现券向暖基础仍存

中国银行间债市周四早盘利率债走势暂稳，信用债则抛压略甚。交易员表示，央行公开市场延续不作为态势，且股市继续上涨分流机构资金，现券继上日一波小幅调整之后，今日利率债市况基本持稳，但信用品种则抛盘较重。

--中国债市：三个月现金定存利率回落，机构流动性尚可需求平平

中国财政部周四早间招标的600亿元人民币三个月期国库现金定期存款，利率较上次明显下跌23个基点(bp)至4.33%。交易员表示，目前机构流动性较宽松，本次定期存款虽然可跨春节，但因存款偏离度指标考核的限制，机构对其需求一般。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率3.9966%，七年4.1748%

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的两期固息增发债中，三年期中标收益率为3.9966%；七年期加权中标收益率为4.1748%，边际中标收益率为4.2088%。

【外汇】

--路透调查：马币空仓达2008年金融危机以来高点，人民币多仓规模缩水

周四公布的路透调查显示，马币(林吉特)过去两周空头部位达到2008-09年全球金融危机以来最大规模，因投资者对大多新兴亚币的人气仍较悲观。中国人民币<多仓降至近五个月低位。

--中国汇市：人民币早盘微升，中间价续贬但中资大行结汇助推

中国人民币兑美元周四早盘微升。隔夜美元指数小涨，带动今日人民币中间价续贬至近两周新低；不过中资大行结汇，遏制人民币即期汇价走贬动能。

--人民币汇率：中国迄今履行了人民币汇率向市场化推进的承诺--美高级官员

美国财政部负责国际事务的高级官员Nathan Sheets周三表示，美国认为中国迄今履行了对人民币汇率更具市场导向的承诺。

--中国外汇：国泰君安领跑券商破冰外汇市场，金融市场改革再进一步

中国金融市场改革再下一城。两位消息人士周三对路透表示，中国大型券商--国泰君安证券公司已获国家外汇管理局批准，可经营结售汇业务，这是中国首家券商机构获准经营此项业务。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指大涨至43个月新高，并创近两年最大单日涨幅

中国股市沪综指周四大幅收涨4.3%至43个月新高，受金融、石油等权重股集体飙升带动。分析师称，今天盘面热点开始扩散，大盘加速上涨，由于本周央行货币政策仍偏宽松，市场对资金面较乐观，充裕资金继续流入低估值大盘蓝筹股。

--香港股市：大幅收高，受内地股市升势带动

香港股市周四上扬，金融和能源板块领涨；内地股市延续近期升势。恒生指数收升1.7%至23,832.56点，恒生国企指数大涨3.8%至11,481.03点。

--中国证券：证监会副主席称注册制改革方案已上报，明年将征求意见

据上海证券报周四报导，中国证监会副主席姚刚昨日表示，股票发行注册制改革方案已于上月底上报国务院。在对细节进行讨论完善后，注册制改革方案拟于明年向社会公开征求意见。

--基金产业：今年人民币计价香港基金销情旺，生意额占比近半--摩根资产

美国摩根大通集团旗下香港资产管理业务分支周四称，今年以来以人民币计价的香港基金销情畅旺，占生意额比重接近一半。

--中港个股：南北车合并方案初稿确定，力争明年上半年完成--报载

中国证券报周四引述公司相关人士消息称，中国北车和中国南车的合并方案初稿已完成，初步决定由中国南车增发收购中国北车资产，中国北车将退市处理。目前各项工作正在紧锣密鼓推进中，力争明年上半年之内完成合并事宜。

--美国个股：英特尔将投资16亿美元升级中国成都工厂

英特尔将投资16亿美元，用于升级位于中国成都的工厂。这是英特尔在中国市场加强合作的最新信号。

--汽车产业：丰田将因高田气囊在日本和中国召回19万辆汽车

丰田汽车周四表示，将召回19万辆汽车，主要是在日本召回，以更换高田 7312.T 生产的可能存在瑕疵的安全气囊。这是最新一次针对高田气囊的召回事件。

--汽车产业：中国一汽轿车将因安全气囊隐患召回15,798辆轿车