更新版 1-汽车产业：丰田将因高田气囊在日本和中国召回19万辆汽车

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路透东京12月4日 - 丰田汽车 周四表示，将召回19万辆汽车，主要是在日本召回，以更换高田 生产的可能存在瑕疵的安全气囊。这是最新一次针对高田气囊的召回事件。

日本国土交通省称，上个月在一个汽车弃置场，丰田2003年款Will Cypha汽车的气囊出现异常打开，该气囊由高田生产。

丰田汽车将在日本召回18.5万辆汽车，共涉及包括Corolla和Alphard在内的19款车型。另外将在中国召回5,000辆汽车。此为预防性举措，以调查原因为何。

该公司表示，未接到与该问题有关的伤亡报告。

准备召回的车辆是在2002年9月和2003年12月之间所生产的。丰田表示，这些召回的车辆所配备的充气器和Will Cypha所使用的是同年款和同类型。该充气器系于2003年1月在高田位于墨西哥的Monclova工厂所生产。

国土交通省称，已告知其他汽车厂商察看其车辆是否受到同样问题的影响。迄今在日本召回的车辆已有近280万辆，自2008年以来全球召回的车辆则有逾1,600万辆。