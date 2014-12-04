韩国经济：第三季GDP数据泄露通缩风险，央行或年底降息

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透首尔12月4日 - 韩国央行周四公布第三季国内生产总值(GDP)修正值，经季节调整后较上季增长0.9%，与前值一致，不过数据显示出通缩风险升温。
分析师表示，尽管韩国没有迫切的通缩风险，但是即便扣除能源价格下跌等外部因素，通缩压力也在增加。一些人呼吁央行加大放宽货币政策的力度。
第三季经济表现好于第二季，第二季GDP增长0.5%。
不过令人担心的数据是，7-9月GDP平减指数--衡量所有新生产商品和服务价格的广义指标，连续第二个季度持平。
野村驻香港分析师Young Sun Kwon称，“韩国的通缩风险明显在升温，薪资和收入(增长)依然几乎停顿。”
韩国央行将此归咎于电子产品等出口商品物价下跌，但是数据显示国内需求商品的GDP平减指数年率在第三季也放缓至0.7%，而上季是0.9%。
过去六个季度，国内需求商品GDP平减指数年率一直低于1%，为2001年第一季以来最差表现。
Kwon预计韩国央行继今年稍早两次降息之后，明年还会继续降息，一次可能在1月，一次在4月。不过他还表示，若韩国央行在12月11日会议上下调政策利率，也不会感到意外。(完)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >