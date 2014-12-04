韩国经济：第三季GDP数据泄露通缩风险，央行或年底降息

路透首尔12月4日 - 韩国央行周四公布第三季国内生产总值(GDP)修正值，经季节调整后较上季增长0.9%，与前值一致，不过数据显示出通缩风险升温。

分析师表示，尽管韩国没有迫切的通缩风险，但是即便扣除能源价格下跌等外部因素，通缩压力也在增加。一些人呼吁央行加大放宽货币政策的力度。

第三季经济表现好于第二季，第二季GDP增长0.5%。

不过令人担心的数据是，7-9月GDP平减指数--衡量所有新生产商品和服务价格的广义指标，连续第二个季度持平。

野村驻香港分析师Young Sun Kwon称，“韩国的通缩风险明显在升温，薪资和收入(增长)依然几乎停顿。”

韩国央行将此归咎于电子产品等出口商品物价下跌，但是数据显示国内需求商品的GDP平减指数年率在第三季也放缓至0.7%，而上季是0.9%。

过去六个季度，国内需求商品GDP平减指数年率一直低于1%，为2001年第一季以来最差表现。

Kwon预计韩国央行继今年稍早两次降息之后，明年还会继续降息，一次可能在1月，一次在4月。不过他还表示，若韩国央行在12月11日会议上下调政策利率，也不会感到意外。(完)