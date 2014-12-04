中国经济：财政部公布30个政府和社会资本合作模式示范项目，总投资1,800亿元

路透北京12月4日 - 中国财政部周四公布天津新能源汽车公共充电设施网络等30个政府和社会资本合作模式（PPP）示范项目，总投资规模约1,800亿元人民币，涉及供水、供暖、污水处理、垃圾处理、环境综合整治、交通、新能源汽车、地下综合管廊、医疗、体育等多个领域。

财政部网站刊登的新闻稿称，为保证PPP示范项目实施质量，各级财政部门要切实承担责任，财政部及下属政府和社会资本合作中心将对示范项目提供业务指导和政策支持，并适时组织对示范项目实施进行督导。

PPP示范项目实施是推广运用规范PPP模式的重要抓手，旨在形成可复制、可推广的实施范例，形成一套有效促进PPP规范健康发展的制度体系。

经各省财政部门推荐，财政部PPP工作领导小组办公室组织专家评审，从项目采购程序的竞争性、社会资本的真实性、运作方式的合理性、交易结构的适当性和财政承受能力的持续性择优确定了30个项目。

财政部同日发布了政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知，对项目准备，项目识别，项目采购，项目执行和项目移交等进行全方位明确和规范。

指南明确指出投资规模较大、需求长期稳定、价格调整机制灵活、市场化程度较高的基础设施及公共服务类项目，适宜采用政府和社会资本合作模式。

其中政府发起的包括财政部门（政府和社会资本合作中心）应负责向交通、住建、环保、能源、教育、医疗、体育健身和文化设施等行业主管部门征集潜在政府和社会资本合作项目。行业主管部门可从国民经济和社会发展规划及行业专项规划中的新建、改建项目或存量公共资产中遴选潜在项目。

社会资本发起的应以项目建议书的方式向财政部门（政府和社会资本合作中心）推荐潜在政府和社会资本合作项目。（完）

欲浏览政府和社会资本合作模式操作指南（试行）全文，请点选财政部官网(here) (发稿 沈燕; 审校)