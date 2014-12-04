《中国企业债发行日程表》--12月4日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *上海淀山 13 6 12/11簿记建档 -- AA 12/12-12/18 国金证券 湖新城发展 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= *吉首华泰国有 8 7 12/11簿记建档 上限7.98% AA- 12/12-12/15 财富证券 资产投资管理 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权担保) ========================================================================================= *贵州物资集团 5 7 12/11簿记建档 -- AA 12/12-12/16 银河证券

(附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 河源市润业 9 7 12/2簿记建档 6.20% AA 12/3-12/5 广州证券 投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 长兴城市建设 13 7 12/2簿记建档 6.00% AA 12/3-12/5 中投证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 宁波镇海投资 9 7 12/3簿记建档 5.85% AA 12/4-12/5 中投证券

(第3-7年末每年还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 松原城市 11 7 12/3簿记建档 *5.79% AA 12/4-12/8 国开证券 开发建设 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权担保) 中信建投证券 ========================================================================================= 海南省发展 12 7 12/3簿记建档 *5.65% AA+ 12/4-12/8 中信建投证券 控股 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 甘肃公路航空 25 7 11/28簿记建档 5.85% AA+ 12/1-12/9 华龙证券 旅游投资集团 德邦证券 ========================================================================================= 邳州市恒润 12 7 12/4簿记建档 上限7.60% AA 12/5-12/9 国泰君安证券 城市投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 大连融达投资 45 7 12/4簿记建档 上限5.80% AA+ 12/5-12/9 德邦证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 芜湖县建投 16 7 12/5簿记建档 *上限6.70% AA 12/8-12/10 安信证券 公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 遵义投资集团 16 7 12/8簿记建档 上限8.22% AA 12/9-12/11 国海证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 绍兴柯桥 8 7 12/9簿记建档 -- AA 12/10-12/12摩根士丹利华鑫证券 经济开发区 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 国家电网 70 7 12/10簿记建档 -- AAA 12/11-12/12 中信证券

30 15 英大证券等 ========================================================================================= 郑州牟中 10 7 12/10簿记建档 -- AA 12/11-12/12 国泰君安证券 发展投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券 建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券 =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *湖南省中小企业 3.22 6 12/11簿记建档 -- AA 12/12-12/16 大通证券 集合债券 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/湖南担保有限责任公司提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商