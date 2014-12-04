中国金融：商业银行理财产品将可独立开设资金账户和证券账户--消息

路透北京/香港12月4日 - 中国银监会近日就商业银行理财业务监管办法征求意见，拟允许商业银行以理财产品的名义独立开立资金账户和证券账户等相关账户，鼓励理财产品开展直接投资。

了解情况的两位消息人士周四对路透表示，银监会此次发布的理财业务监管办法，明确了理财产品的独立性与破产隔离的法律效果。并要求建立理财业务风险准备金制度，商业银行应按照管理费的一定比例计提风险准备金，实现有效风险缓释。

“为防止出现交叉性金融产品的风险扩散，规定理财资金运用应以直接投资形式为主，杜绝出现多重嵌套的投资模式。”一位知情人士援引管理办法称。

管理办法并明确，净值型开放式理财产品投资的“非标”资产无须回表，无期限错配的项目融资类产品的“非标”资产也无须回表。

路透暂时无法联系到银监会对此发表置评。

银监会此前称，要求银行业金融机构完善理财业务的内部组织管理体系，设立理财业务经营部门，负责集中统一经营管理全行理财业务。并明确银行进行事业部制改革的时间进度。