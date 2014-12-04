中国金融：商业银行理财产品将可独立开设资金账户和证券账户--消息

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透北京/香港12月4日 - 中国银监会近日就商业银行理财业务监管办法征求意见，拟允许商业银行以理财产品的名义独立开立资金账户和证券账户等相关账户，鼓励理财产品开展直接投资。
了解情况的两位消息人士周四对路透表示，银监会此次发布的理财业务监管办法，明确了理财产品的独立性与破产隔离的法律效果。并要求建立理财业务风险准备金制度，商业银行应按照管理费的一定比例计提风险准备金，实现有效风险缓释。
“为防止出现交叉性金融产品的风险扩散，规定理财资金运用应以直接投资形式为主，杜绝出现多重嵌套的投资模式。”一位知情人士援引管理办法称。
管理办法并明确，净值型开放式理财产品投资的“非标”资产无须回表，无期限错配的项目融资类产品的“非标”资产也无须回表。
路透暂时无法联系到银监会对此发表置评。
银监会此前称，要求银行业金融机构完善理财业务的内部组织管理体系，设立理财业务经营部门，负责集中统一经营管理全行理财业务。并明确银行进行事业部制改革的时间进度。
全国银行业理财信息登记系统此前发布报告称，今年上半年银行理财资金账面余额12.65万亿元人民币，较上年末增长23.54%，为投资者实现收益约2,561.3亿元，加权平均年化收益率为5.20%。（完） (发稿 路透中文部)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
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