中港个股：海通证券正洽购葡萄牙BESI银行--消息

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海/香港12月4日 - 消息人士周四透露，中国大型券商海通证券 正洽购葡萄牙一家银行BESI（Banco Espirito Santo de Investimento, S.A）。
消息人士未透露该项收购具体金额。
对于路透有关收购的询问，海通方面未做评论，公司相关人士仅表示，以公司公告为准，最早今晚将刊登公告。目前尚未联络到BESI给予评论。
海通证券A股周四临时停牌，因重要事项未公告，其H股亦自9:30起临时停牌，原因是存在内幕信息未公布。
据BESI网站介绍，目前该公司仍是葡萄牙最大投资银行，雇员约1,000名，以欧洲为其本土市场，并在伦敦、纽约和香港设立分支机构。去年该公司营业利润为7,600万欧元，净利为700万欧元.
海通证券2009年收购香港大福证券后改组成为海通国际 ，海通国际之后又在新加坡及日本通过设立或收购，在当地建立分公司，其证券业务的海外布局正在积极推进。另外，海通证券去年还在7.15亿美元收购恒信金融集团，从而切入金融租赁行业。
中国平安 2007年时投资比利时富通集团时曾经遇挫，平安投入逾200亿元人民币收购富通部分股权，但在全球金融危机中富通被国有化，令平安该笔投资蒙受巨额损失。（完） (发稿 路透中文部; 审校 毕晓雯)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
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