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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 16:47 BJT

台湾汇市：随亚币走疲台币再创近50个月收盘低位，观望非农就业数据

* 台币兑美元收低再创近50个月收盘低位
    * 欧元及日圆走疲，亚币走弱
    * 观望欧洲央行决议和美国的非农就业报告
    * 明日实质交易暂估在31.08-31.15

    路透台北12月4日 - 台币兑美元  周四收低。欧洲央行料被迫扩大刺激
措施，欧元走弱，日圆兑美元也走疲，这令亚币疲弱不振，台币再贬创近50个月收盘低位。
    
    汇银人士说，日圆及韩元走弱，台币也被压得抬不起头来。时近年底，寿险业买汇的量
一直不小，不过外资则是上午汇出后，下午又有汇入的需求。至于出口商见到台币贬破31.1
的价位以后，陆续抛汇。
    
    〞到年底台币可能还是再贬一点，不过还是要看非农出来以后美元怎么走，〞一位小型
商银交易员说。
    
    台币兑美元收在31.197，再创近50个月收盘新低，前波低位为2010年10月5日的31.252
。他们预估明日台币汇价主要交易区间料在31.08-31.15。台币今日主要交易区间在31.095-
31.146，上日交易区间在31.090-31.126。 
    
    他们表示，包括今日的欧洲央行议息会议、以及明日的美国非农就业数据，预料可能牵
动国际美元走向及欧元的动向。此时此刻，各方多以观望为多。
      
    一位小型商银外汇交易主管则认为，按照目前国际美元强势的情况，台币兑美元可能到
年底前会缓步走贬到31.3。但若日圆失控大贬，台币也不排除会跟趋弱的韩元，贬到31.5。
    
    韩元兑美元 收贬报1,115.2，上日收报1,112.9。美元兑日圆再创七年新高，
一度在EBS平台上升至119.98日圆。
       
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价略略
扩大。一个月远汇报价 尾盘在31.110/31.120左右，上日纽约盘收在31.095。
    
    
    台湾股市 周四收创逾两个月新高，各方期待证所税〞大户条款〞取消的利多持
续发酵。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为大幅买超66.34亿台币，中
止连三日卖超 
           
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    12/4(四)：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表评论、美国克利夫兰联邦储备银行
总裁梅斯特发表谈话、欧洲央行(ECB)管理委员会议，将公布利率决议、英国央行利率决定
、日本央行审议委员佐藤健裕对高知企业领袖演说；
    12/5(五)：台湾公布11月消费者物价指数年增率、台湾公布11月底外汇存底、欧元区第
三季GDP修正值、美国非农就业数据、美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特演讲。
   
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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