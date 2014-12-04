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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 16:06 BJT

韩国个股：韩国政府将释出不超过2.8亿美元中小企业银行股票

路透香港12月4日 - 根据路透所见到的交易文件，韩国政府周四出售不超过2.8亿美元的韩国中小企业银行(IBK) 股票。

韩国政府透过企划财政部释出不超过2,100万股IBK股票，参考价格区间介于14,400-14,800韩元。

文件显示，与周四收盘价15,150韩元相较，上述释股价格相当于至多折价5%。若以最高参考价格出售，则韩国政府将从这次释股筹得3,108亿韩元。

负责本次承销的业者包括美银美林、摩根大通、Korea Investment & Securities、以及三星证券。(完) (编译 张明钧; 审校 田建华)
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