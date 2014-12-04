全球金市：美元力压黄金走低，静候ECB政策决议与美国初请失业金数据

美元指数 周三升至逾五年半高位，受益于市场对美国经济的乐观预期。数据显示11月美国民间企业增聘步伐相当快，而且服务业增长强劲。

新加坡的一位贵金属分析师称：“目前是观望状态，因为未来两天有一些重大事件。一个是今天的欧洲央行会议，一个是(美国)周五的非农就业数据，两者都可能再度引发大的波动。”

“似乎市场将在1,200美元附近波动，但过去几个月的风险还存在，”该交易员说。

周一金价曾升至一个月高位每盎司1,220.99美元，而同一天还曾跌至1,142.91美元。

周五的数据将帮助投资者判断美国经济的复苏力道，以及其对利率的影响。

对黄金的需求通常会随着美元的走强而下降，因美元走强会令金价对那些持有非美元货币的投资者来说更加昂贵，并且也会降低黄金的对冲魅力。

近期油价下滑也伤及金价，因黄金通常被看作是对冲通胀的工具。

近期金价的上涨被认为部分是由于空头回补。

汇丰分析师在一份报告中称：“近期很大一部分买盘来自于离场的空头部位，没有新的多头入市，旧的多头也没有加仓。”

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价格 变动 涨跌%

现货金 1204.7 -4.49 -0.37

现货银 16.41 0.02 0.12

现货铂金 1224.5 6.6 0.54

现货钯金 796.98 4 0.5

COMEX期金 1204.7 -4 -0.33

COMEX期银 16.445 0.033 0.2

汇率

欧元/美元 1.2303

美元指数 88.983

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化