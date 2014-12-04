全球金市：美元力压黄金走低，静候ECB政策决议与美国初请失业金数据

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
美元指数 周三升至逾五年半高位，受益于市场对美国经济的乐观预期。数据显示11月美国民间企业增聘步伐相当快，而且服务业增长强劲。
新加坡的一位贵金属分析师称：“目前是观望状态，因为未来两天有一些重大事件。一个是今天的欧洲央行会议，一个是(美国)周五的非农就业数据，两者都可能再度引发大的波动。”
“似乎市场将在1,200美元附近波动，但过去几个月的风险还存在，”该交易员说。
周一金价曾升至一个月高位每盎司1,220.99美元，而同一天还曾跌至1,142.91美元。
周五的数据将帮助投资者判断美国经济的复苏力道，以及其对利率的影响。
对黄金的需求通常会随着美元的走强而下降，因美元走强会令金价对那些持有非美元货币的投资者来说更加昂贵，并且也会降低黄金的对冲魅力。
近期油价下滑也伤及金价，因黄金通常被看作是对冲通胀的工具。
近期金价的上涨被认为部分是由于空头回补。
汇丰分析师在一份报告中称：“近期很大一部分买盘来自于离场的空头部位，没有新的多头入市，旧的多头也没有加仓。”
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价格 变动 涨跌%
现货金 1204.7 -4.49 -0.37
现货银 16.41 0.02 0.12
现货铂金 1224.5 6.6 0.54
现货钯金 796.98 4 0.5
COMEX期金 1204.7 -4 -0.33
COMEX期银 16.445 0.033 0.2
汇率
欧元/美元 1.2303
美元指数 88.983
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 洪曦/王洋; 审校 田建华/于春红)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >