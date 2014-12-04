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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 16:32 BJT

日本股市：信托银行业上周买超日本股票，创5月以来最高水平

路透东京12月4日 - 交易所周四公布的数据显示，上周信托银行业买超日本股票，买超额创5月以来最高，暗示退休基金可能已买入日本股票。

东京证交所公布的数据显示，11月25-28日当周，信托银行买超日本股票2,211.2亿日圆(合18.4亿美元)。信托银行管理着企业退休基金信托和国有退休基金信托。

上周信托银行买入5,969.9亿日圆日本股票，同时卖出3,758.8亿日圆日本股票。

“信托银行买入数量巨大，意味着一家大型退休基金可能已买入日本股票，”大和证券分析师Shingo Kumazawa称。

“可能是日本政府退休金投资基金(GPIF)在10月31日公布投资组合变化后买入日本股票。”

10月31日时，规模达1.2万亿美元的GPIF宣布，其投资组合进行新的配置，包括将国内股票持有比重从12%上调至25%。

“GPIF可能已买入日本股票，以使日本股票配置比重(逐渐)达到25%，”Kumazawa称。

与此同时，上周外资卖超日股，此前五周则是连续买超。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)
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