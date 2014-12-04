日本股市：信托银行业上周买超日本股票，创5月以来最高水平

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透东京12月4日 - 交易所周四公布的数据显示，上周信托银行业买超日本股票，买超额创5月以来最高，暗示退休基金可能已买入日本股票。
东京证交所公布的数据显示，11月25-28日当周，信托银行买超日本股票2,211.2亿日圆(合18.4亿美元)。信托银行管理着企业退休基金信托和国有退休基金信托。
上周信托银行买入5,969.9亿日圆日本股票，同时卖出3,758.8亿日圆日本股票。
“信托银行买入数量巨大，意味着一家大型退休基金可能已买入日本股票，”大和证券分析师Shingo Kumazawa称。
“可能是日本政府退休金投资基金(GPIF)在10月31日公布投资组合变化后买入日本股票。”
10月31日时，规模达1.2万亿美元的GPIF宣布，其投资组合进行新的配置，包括将国内股票持有比重从12%上调至25%。
“GPIF可能已买入日本股票，以使日本股票配置比重(逐渐)达到25%，”Kumazawa称。
与此同时，上周外资卖超日股，此前五周则是连续买超。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >