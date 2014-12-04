官方更正-基金产业：今年人民币计价香港基金销情旺，生意额占比大升--摩根资产

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
(更正标题及内文第一、三段人民币计价基金销售数字)
路透香港12月4日 - 美国摩根大通集团 旗下香港资产管理业务分支周四称，今年以来以人民币计价的香港基金销情畅旺，占生意额比重明显上升。
摩根资产机构业务拓展部执行董事唐德瑜接受路透访问时称，随着采纳人民币计价的产品数目增加，加上投资者寻找替代高收益债券的投资出路，刺激人民币计价基金销售大幅增加。
“今年的基金销情主要由人民币计价产品带动，大约占摩根资产的基金销售总量10-20%。”他说。
现时摩根资产在香港注册的人民币计价基金有16只，为数目最多的资产管理公司。而香港市场有七成基金在卢森堡注册，三成为香港注册。
唐德瑜称，在香港注册基金获准采纳人民币计价的机率，要比卢森堡注册基金要高，因此随着人民币计价产品数量增加，销售亦提升。
“在各种人民币计价产品之中，以亚洲债券最受欢迎，反映出投资者寻找替代高收益债券的投资出路。”他说。
他并称，除此之外，亦有不少客户将大额人民币存款换马至人民币基金，因收益相对较高，但风险相对较低，以摩根资产旗下一支亚洲债券基金为例，该基金的每月年化收益率达7%以上。
人民币计价基金受到投资者欢迎，一旦中港基金互认开闸，相信有助增进销情。
唐德瑜称，中港股市互联互通机制--沪港通的开通以及取消香港居民每日人民币兑换限制，对人民币计价基金销情没有太大影响，相信下一步的开放将是中港基金互认，预料会进一步促进香港人民币基金产品销情。
香港财经事务及库务局局长陈家强此前称，两地监管机构已就中港基金互认有共识，程序已达最后审批阶段；当局会观察沪港通运作后，考虑在合适的时间推出，不过预计在今年内不会推出，但很快会提上议程并全力推动。
摩根资产为香港最大基金经理之一，截至今年9月底为止，在亚太区管理资产总值大概815亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽/杨淑祯)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选