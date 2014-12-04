路透调查：马币空仓达2008年金融危机以来高点，人民币多仓规模缩水

* 马币空仓规模创2008年9月以来最大

* 人民币多仓为7月中以来最小

* 台币、坡元空仓为2009年初以来最大

路透新加坡12月4日 - 周四公布的路透调查显示，马币(林吉特)过去两周空头部位达到2008-09年全球金融危机以来最大规模，因投资者对大多新兴亚币的人气仍较悲观。

中国人民币 多仓降至近五个月低位，此前中国央行在11月21日意外降息，为逾两年来首次。

调查显示，马币空仓升至2008年9月以来高点。周二至周四间，调查访问了16位外汇分析师及交易员。

马币兑美元周四跌至3.4475，为2010年2月以来最低，因投资者持续担忧油价下滑可能伤及作为石油净出口国的马来西亚经济基本面。

台币空仓 触及2009年2月以来高位。由于日圆 和韩元 走软，台币跌至逾四年低点，因市场担心台湾出口商相对日韩同业将失去竞争力。

坡元 空仓增长至2009年3月以来高点。坡元创2011年11月以来最低，因该国经济放缓和通胀下滑。

印尼卢比 人气悲观程度为10月初以来最甚。

印度卢比 是唯一多仓增加的新兴亚币。

菲律宾披索 空仓也有减少。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

12月4日 -0.51 1.13 1.25 0.43 0.92 -0.47 1.59 0.13 0.47

11月20日 -0.88 1.37 1.12 0.07 0.88 -0.25 1.16 0.50 0.56

11月6日 -0.87 1.02 0.74 -0.02 0.41 -0.62 1.01 0.28 0.54

10月23日 -0.90 -0.31 -0.08 0.19 -0.08 -0.51 0.05 -0.08 -0.16

10月9日 -0.75 0.96 0.66 1.15 0.59 -0.03 0.73 0.47 0.57

9月25日 -0.94 0.27 0.57 0.86 0.65 0.04 0.65 0.58 0.34

9月11日 -1.15 0.19 0.93 0.42 -0.07 -0.07 0.40 0.03 0.32

8月28日 -1.07 -0.77 -0.09 0.00 -0.14 -0.41 -0.84 -0.58 -0.21

8月14日 -1.10 -0.62 -0.02 -0.02 -0.21 0.25 -0.83 -0.42 -0.53