更新版 1-卢布汇率：俄央行暗示干预推高卢布，市场关注普京讲话

“俄罗斯央行终于打破缄默，发表声明支持卢布汇率。”渣打银行分析师Tim Ash在报告中指出，“我认为可以想见央行将出手提振/稳定卢布的那一天就是今天--普京今天将就国家情况发表讲话。”

普京将在0900GMT面对国家杜马和其它高层官员发表年度国情报告。市场将密切关注，以研判他的政策走向。

“今日市场的全部注意力都将集中在普京的国情报告上，”Alfa银行分析师指出，“虽然可能宣布一些针对中小型企业的支持举措，但预计不会有重大政策出台。”

俄罗斯股票周四涨跌互见，反映出卢布走强的影响，因这推升了以美元计价的股票价格但同时也压低了以卢布计价的股价。

美元计价的RTS指数 上涨0.7%至955点。卢布计价的MICEX指数 下滑0.3%至1,602点。（完）