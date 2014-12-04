更新版 1-卢布汇率：俄央行暗示干预推高卢布，市场关注普京讲话

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
“俄罗斯央行终于打破缄默，发表声明支持卢布汇率。”渣打银行分析师Tim Ash在报告中指出，“我认为可以想见央行将出手提振/稳定卢布的那一天就是今天--普京今天将就国家情况发表讲话。”
普京将在0900GMT面对国家杜马和其它高层官员发表年度国情报告。市场将密切关注，以研判他的政策走向。
“今日市场的全部注意力都将集中在普京的国情报告上，”Alfa银行分析师指出，“虽然可能宣布一些针对中小型企业的支持举措，但预计不会有重大政策出台。”
俄罗斯股票周四涨跌互见，反映出卢布走强的影响，因这推升了以美元计价的股票价格但同时也压低了以卢布计价的股价。
美元计价的RTS指数 上涨0.7%至955点。卢布计价的MICEX指数 下滑0.3%至1,602点。（完）
(编译 王颖/高琦 审校 田建华/艾茂林)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >