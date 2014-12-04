路透基点：德银邀请其他银行加入中国食品包装的1亿美元贷款案--TRLPC

路透香港12月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，针对中国食品包装有限公司(China Food Packaging Inc Ltd)的1亿美元三年期贷款案，担任协调行的德意志银行已经邀请其他银行参与。

这笔贷款包含美元和人民币两部分。A档美元部分贷款利率将较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码390个基点，B档人民币部分利率较离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码315个基点。

银行可获得135个基点的前端费和50个基点的承诺费。

持有中国食品包装27%股份的陈民是本贷款案的担保人。

贷款每年偿还一次，分三次不等额偿还：20%（第1-2次）、60%（第3次）。

所筹资金用于再融资、运营资本和资本支出。

银行回复截止日期为12月24日，之前于11月24日在台北举行了路演。

据消息人士，中国食品包装计划于2015年在香港推出IPO。

该公司生产食品包装用的金属罐，2013年在韩国股票交易所退市。（完）