中国金融：银行不良贷款规模将呈上升趋势，江浙地区属重灾区--调查报告

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透北京12月4日 - 中国东方资产管理公司调查报告称，受宏观经济环境、社会信用环境、监管因素以及银行自身因素等多方面的影响，中国商业银行不良贷款规模将呈现上升趋势，地区层面东部沿海尤其是江浙地区依然属于不良贷款的重灾区，并且预计在未来两年仍旧维持此态势。
东方资产管理公司周四提供的2014中国金融不良资产市场调查报告显示，预计今年第四季度不良贷款余额为8,277.39亿元人民币，不良贷款率为1.23%，略高于2013年末和2014年年前三季度。
预计2015年四个季度的不良贷款余额分别为8,973.21亿元、9,715.73亿元、10,506.57亿元和11,347.37亿元，不良率分别为1.29%、1.36%、1.44%和1.52%。
报告称，不良贷款上升的主要原因是宏观经济不景气，房地产市场进入下降通道，以及产能过剩行业的拖累。地区层面东部沿海尤其是江浙地区依然属于不良贷款的重灾区，主因东部沿海地区经济发达，资金需求量大，而且江浙地区民间借贷盛行，在这些因素相互作用下，当宏观经济调整时，信贷一旦收紧，资金链条发生断裂并引起连锁反应，造成不良贷款明显上升。
行业层面，批发和零售业、制造业是商业银行信贷风险较高的行业。总之，中国商业银行的不良贷款易受经济景气度的影响，且多集中在少数地区和少数行业，可据此采取有针对性的措施，避免不良贷款对银行利润的侵蚀。
对不良资产市场的判断，调查报告认为，2014年房地产企业信用风险最高；商业银行不良贷款余额将同比增长25%-30%；银行业不良贷款率将在1%-2%；如果大中城市房价下跌30%-40%，将超出银行的承受能力。
商业银行不良贷款的处置规模将小幅增加；四家资产公司处置不良资产的规模将小幅增加；不良资产价格整体上将小幅下跌；对不良资产市场的预期收益率存在分歧；不良资产二级市场投资机会较2013年小幅增加；不良资产二级市场投资者投资行为将相对活跃。
报告还提到对2014年中国宏观经济的判断：今年中国GDP增速7.4%，略低于全年7.5%的调控目标；价格上涨乏力，预计居民消费价格涨幅略高于2%；新增人民币贷款将达到9.5万亿左右；年内降息降准的预期较为强烈；人民币对美元汇率在经历了年初的升值以及年中的回调后开始趋稳；股票市场持续回暖，交易趋于活跃，预计全年上涨幅度在20%以内；全年规模以上工业利润增速将在8%左右。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >