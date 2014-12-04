中国金融：银行不良贷款规模将呈上升趋势，江浙地区属重灾区--调查报告

路透北京12月4日 - 中国东方资产管理公司调查报告称，受宏观经济环境、社会信用环境、监管因素以及银行自身因素等多方面的影响，中国商业银行不良贷款规模将呈现上升趋势，地区层面东部沿海尤其是江浙地区依然属于不良贷款的重灾区，并且预计在未来两年仍旧维持此态势。

东方资产管理公司周四提供的2014中国金融不良资产市场调查报告显示，预计今年第四季度不良贷款余额为8,277.39亿元人民币，不良贷款率为1.23%，略高于2013年末和2014年年前三季度。

预计2015年四个季度的不良贷款余额分别为8,973.21亿元、9,715.73亿元、10,506.57亿元和11,347.37亿元，不良率分别为1.29%、1.36%、1.44%和1.52%。

报告称，不良贷款上升的主要原因是宏观经济不景气，房地产市场进入下降通道，以及产能过剩行业的拖累。地区层面东部沿海尤其是江浙地区依然属于不良贷款的重灾区，主因东部沿海地区经济发达，资金需求量大，而且江浙地区民间借贷盛行，在这些因素相互作用下，当宏观经济调整时，信贷一旦收紧，资金链条发生断裂并引起连锁反应，造成不良贷款明显上升。

行业层面，批发和零售业、制造业是商业银行信贷风险较高的行业。总之，中国商业银行的不良贷款易受经济景气度的影响，且多集中在少数地区和少数行业，可据此采取有针对性的措施，避免不良贷款对银行利润的侵蚀。

对不良资产市场的判断，调查报告认为，2014年房地产企业信用风险最高；商业银行不良贷款余额将同比增长25%-30%；银行业不良贷款率将在1%-2%；如果大中城市房价下跌30%-40%，将超出银行的承受能力。

商业银行不良贷款的处置规模将小幅增加；四家资产公司处置不良资产的规模将小幅增加；不良资产价格整体上将小幅下跌；对不良资产市场的预期收益率存在分歧；不良资产二级市场投资机会较2013年小幅增加；不良资产二级市场投资者投资行为将相对活跃。