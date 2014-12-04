《中国上海证交所A+B股股价对比表》--12月4日

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透香港12月4日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:39时,1美元=6.1546人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 6.9 0.525 2.14 市北高新 13.27 0.682 3.16 大众交通 10.72 0.844 2.06 永生投资 19.2 1.89 1.65 老凤祥 34.4 3.028 1.85 S中纺机 8.7 0.39 3.62 鼎立股份 11.98 0.671 2.90 氯碱化工 9.11 0.505 2.93 双钱股份 14.52 0.77 3.06 海立股份 9.24 0.573 2.62 浦东金桥 16.97 1.349 2.04 外高桥 32.6 2.025 2.62 ST联华 30.09 2.09 2.34 锦江投资 17.01 1.172 2.36 中路股份 24.84 1.317 3.06 金山开发 14.54 0.714 3.31 海欣股份 9.2 0.596 2.51 耀皮玻璃 10.35 0.65 2.59 大江股份 8.43 0.423 3.24 上柴股份 12.21 0.738 2.69 丹化科技 7.81 0.531 2.39 上海三毛 8.75 0.778 1.83 友谊股份 16.65 1.577 1.72 上工申贝 12.93 0.684 3.07 上海机电 18.88 2.1 1.46 宝信软件 37.71 2.544 2.41 上海物贸 11.22 0.704 2.59 自仪股份 7.92 0.657 1.96 上海普天 17.56 0.873 3.27 陆家嘴 32.82 2.215 2.41 华新水泥 9.2 1.124 1.33 锦江股份 25.11 1.924 2.12 鄂尔多斯 9.18 0.898 1.66 华电能源 4.44 0.412 1.75 SST天海 11.52 0.449 4.17 大名城 7.84 0.552 2.31 东方通信 10.49 0.617 2.76 黄山旅游 15.04 1.645 1.49 开开实业 14.04 0.929 2.46 海南航空 3.14 0.514 0.99 ST轻骑 6.57 0.46 2.32 振华重工 5.67 0.508 1.81 锦州港 5.41 0.46 1.91 九龙山 5.56 0.446 2.03 凌云股份 15.05 0.663 3.69 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >