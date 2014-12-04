离岸人民币：用人民币对中港两地付款的国家中已有50个付款率超10%--SWIFT

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透香港12月4日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新公布，截止10月末，在161个与中国及香港地区有人民币往来付款的国家中，50个国家的人民币付款率超过10%。
据SWIFT最新人民币追踪显示，自2013年4月以来，使用人民币对中国及香港进行往来付款超过10%的国家新增15个。其中，德国、加拿大和马来西亚的人民币使用率分别提高了151%、346%和48%。相信近期加拿大和马来西亚与中国人民银行签署互换协议及谅解备忘录的消息，将促进人民币付款进一步增长。
SWIFT商业情报主管Astrid Thorsen指，“过去18个月，使用人民币向中国及香港进行付款的情况大幅增加。大部分增长来自早期使用者及主要人民币结算中心，例如新加坡及英国，但德国、澳洲、马来西亚、印尼及瑞典等新国家亦为人民币增长带来越来越多贡献。”
Thorsen亦补充：“这对人民币应用率及国际化而言是好先兆。特别是加拿大的人民币付款使用率，在过去18个月增长的幅度非常惊人，我们至今未曾在北美洲见过强劲的人民币应用率。”
事实上，人民币依然保持了其作为第七大全球支付货币的地位，但市场份额从1.72%跌至1.59%。而至于现时向中国及香港的付款价值总额中，有11.2%使用人民币，较18个月前的6.2%有所上升。（完） (发稿 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >