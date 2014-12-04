离岸人民币：用人民币对中港两地付款的国家中已有50个付款率超10%--SWIFT

路透香港12月4日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新公布，截止10月末，在161个与中国及香港地区有人民币往来付款的国家中，50个国家的人民币付款率超过10%。

据SWIFT最新人民币追踪显示，自2013年4月以来，使用人民币对中国及香港进行往来付款超过10%的国家新增15个。其中，德国、加拿大和马来西亚的人民币使用率分别提高了151%、346%和48%。相信近期加拿大和马来西亚与中国人民银行签署互换协议及谅解备忘录的消息，将促进人民币付款进一步增长。

SWIFT商业情报主管Astrid Thorsen指，“过去18个月，使用人民币向中国及香港进行付款的情况大幅增加。大部分增长来自早期使用者及主要人民币结算中心，例如新加坡及英国，但德国、澳洲、马来西亚、印尼及瑞典等新国家亦为人民币增长带来越来越多贡献。”

Thorsen亦补充：“这对人民币应用率及国际化而言是好先兆。特别是加拿大的人民币付款使用率，在过去18个月增长的幅度非常惊人，我们至今未曾在北美洲见过强劲的人民币应用率。”