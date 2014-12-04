路透伦敦12月4日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元： 已经跌破下降三角型并触及两年低点，继续以200个月移动均线1.2232美元作为目标。市场仍承压，近期在三个月下跌趋势线1.2471美元处受阻。200个月移动均线是关键的支撑位，有可能引发获利了结。需注意的是，中长期我们预计欧元/美元将进一步下探2012年低位1.2042美元及更低的水准。

美元/日圆：触及2006年1月和10月高位119.40/88日圆，且很快将触碰120日圆的关键心理位(该水准也是从1998年高位下跌走势的61.8%回档位)。日线图上的艾略特波浪暗示，走势将止步于该水准附近；日线图上的TD阻力位在120.22附近。

美元/瑞郎：升至短期阻力线0.9782。该水准连接了10月和11月高位。美元/瑞郎未来仍有望升向2013年高位0.9840，日后将上看2012年高位和61.8%回档位0.9966/72。我们预计上涨走势将止步于此。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2321 1.2310 +0.09 -10.36 1.3745

美元/日圆 119.89 119.77 +0.10 +13.86 105.30

欧元/日圆 147.71 147.47 +0.16 +2.13 144.63

美元/瑞郎 0.9770 0.9773 -0.03 +9.43 0.8928

英镑/美元 1.5679 1.5685 -0.04 -5.30 1.6556

美元/加元 1.1354 1.1362 -0.07 +6.91 1.0620

澳元/美元 0.8369 0.8401 -0.38 -6.10 0.8913

新西兰元/美元 0.7744 0.7758 -0.18 -5.63 0.8206

欧元/瑞郎 1.2038 1.2032 +0.05 -1.90 1.2271

欧元/英镑 0.7856 0.7847 +0.11 -5.32 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2725 9.2608 +0.13 +4.80 8.8474

美元/挪威克朗 7.0501 7.0303 +0.28 +16.22 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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