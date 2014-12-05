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货币新闻 | 2014年 12月 5日 星期五 08:40 BJT

台湾数据：11月CPI年增0.86%，低于预期

路透台北12月5日 - 台湾主计总处周五公布，11月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.86%，低于市场预估的1.12%涨幅。

主计总处称，11月的CPI较上月跌0.91%，主因秋冬蔬菜盛产，价格跌17.33%(影响总指数下跌0.49个百分点)，加以部分服饰逢百货公司周年庆折扣促销、油料费调降及国外旅游团费降价优惠，惟水果及外食费价格上涨，抵销部分跌幅。

11月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌2.65%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

11月 10月

CPI（较上年同期） +0.86 +1.06R

路透调查（较上年同期） +1.12 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.65 -0.18

核心CPI（较上年同期） +1.40 +1.60R

WPI（较上年同期） -2.65 -1.38R

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯/张喜良)
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