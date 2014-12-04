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市场报道 | 2014年 12月 4日 星期四 16:53 BJT

《汇市简讯》投机客了结部分获利，欧元/美元涨20个点

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* 欧元/美元涨20个跳动点，投机客了结部分获利

* 在欧洲央行总裁德拉吉讲话前总可能会有一些仓位调整

* 欧元/美元目前是单边市场，所以那相当于有欧元需求

* 卖单在1.2360和1.2400。

(完)

(编译 张涛；审校 田建华)
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