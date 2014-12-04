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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 16:55 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶上升1.2%，因日圆下跌且油价走高

0822GMT，美元/日圆报119.86日圆，上日在119.28。

“TOCOM期胶近来一直在200日圆附近4-6日圆范围内交投，现在刚好在200日圆水准上，”东京一交易员称。

布兰特原油期货周四升破70美元，上涨近1%，美国原油期货亦上扬，因美国原油库存下降，支撑油价。

上海期交所5月期胶 上涨215元人民币，收报每吨12,680元。

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶 最新报每公斤148.60美分，上涨0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/蔡美珍；审校 于春红/艾茂林)
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